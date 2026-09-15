Khắc phục xong hư hỏng cầu tràn Thạch Nham, người dân Quảng Ngãi đi lại thuận lợi

Dự án khắc phục hư hỏng công trình do mưa lũ gây ra có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, được triển khai trên thực địa từ ngày 10/3.

Vị trí bị trôi mặt cầu tràn bê tông đã được khắc phục (Ảnh: Lê Danh).

Sau 6 tháng thi công, đến nay, vị trí bị trôi các mảng bê tông mặt cầu tràn và sụp đường dẫn, mái kè bờ Bắc hạ lưu công trình đã được khắc phục xong. Chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình.

Trước đó, để phục vụ công tác thi công, từ ngày 17/8 đến hết ngày 5/9, đơn vị vận hành công trình đã thông báo tạm dừng cho phép ô tô qua cầu.

Mái kè phía Bắc hạ lưu công trình bị sụp đổ đã được khắc phục, gia cố ổn định (Ảnh: Lê Danh).

Cầu tràn Thạch Nham băng ngang sông Trà Khúc, nối xã Trà Giang ở bờ Đông với xã Sơn Hạ ở bờ Tây, giúp kết nối đồng bằng với miền núi Quảng Ngãi, tuyến có lưu lượng lớn. Đây là công trình thủy lợi được tận dụng làm cầu giao thông, xây dựng cách đây hơn 30 năm và hiện đã xuống cấp.

Vào mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, chảy siết thường làm hư hại công trình, đơn vị quản lý, vận hành thường xuyên bố trí kinh phí để khắc phục, sửa chữa nhằm tăng tuổi thọ, duy trì vận hành ổn định công trình.

Cầu tràn Thạch Nham sau hơn 30 năm xây dựng đã xuống cấp, thường hư hại sau mỗi mùa mưa lũ (Ảnh: Lê Danh).

Để thay thế cầu tràn Thạch Nham, xóa bỏ tình trạng chia cắt trên tuyến ĐT.623B vào mùa mưa lũ, đầu tháng 6/2026, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu và đường ĐT.623B qua đập Thạch Nham.

Theo đó, dự án có quy mô toàn tuyến 1,93km, trong đó phần cầu bê tông cốt thép vượt sông Trà Khúc dài 530m, đường dẫn hai đầu cầu dài 1,4km. Bề rộng mặt cầu dự kiến 15m, với hai làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ hai bên, dải an toàn giữa cầu rộng 0,5m, dải an toàn biên mỗi bên 0,25m, lề bộ hành mỗi bên 1,5m.

Đường dẫn đầu cầu phía huyện Tư Nghĩa cũ rộng 12m, lề đường mỗi bên 0,5m, đường dẫn đầu cầu phía huyện Sơn Hà cũ rộng 9m, lề đường mỗi bên 0,5m. Tuyến bố trí nút giao thông, cống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng trên cầu và hệ thống ATGT.

Dự kiến đầu năm 2027, Quảng Ngãi sẽ khởi công xây dựng cầu Thạch Nham (Ảnh: Lê Danh).

Dự án có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương khoảng 300 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh Quảng Ngãi, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 - 2029, trên địa bàn 3 xã, gồm: Trà Giang, Trường Giang và Sơn Hạ.

Hiện tại, chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện bước chuẩn bị đầu tư. Dự kiến đầu năm 2027, công trình sẽ được khởi công xây dựng.

Theo phương án hướng tuyến, cầu Thạch Nham mới sẽ được xây dựng cách cầu cũ đã xuống cấp khoảng 500m về phía hạ lưu, đường dẫn hai đầu cầu sẽ được chỉnh tuyến, qua đó loại bỏ nhiều khúc cua gấp nhằm tổ chức giao thông tốt hơn, rút ngắn chiều dài tuyến.

Dự án được đầu tư với mục tiêu từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh, rút ngắn thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch - dịch vụ, giao thương giữa các địa phương phía Tây với trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi.