Khắc phục xong đất tràn mặt đường, cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong thông xe

Cao tốc Chí Thanh-Vân Phong đã được thông xe sau khi khắc phục xong sạt lở đất tràn xuống mặt đường. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp)

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, đến 11h ngày 12/11, cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong (tỉnh Đắk Lắk) đã được thông xe hoàn toàn sau khi xảy ra sạt lở đất tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông vào sáng cùng ngày.

Cụ thể, theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ III, do ảnh hưởng của mưa lớn, vào lúc 5h13 phút ngày 12/11 trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Chí Thạnh-Vân Phong xảy ra sạt lở taluy dương với 450m3 đất tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Tại Km1287+750-Km1287+850 (bên phải) đất tràn lên mặt đường dày khoảng 30cm; tại Km1288+170-Km1288+240 (bên phải) đất tràn lên mặt đường từ 0,3-1,3m.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở gây tắc giao thông, Khu Quản lý đường bộ III đã thông tin đến chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lăk và đội cảnh sát giao thông và các phương tiện truyền thông để thông tin cho các phương tiện biết, chủ động lộ trình di chuyển.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ III phân luồng tại nút giao lân cận (nút Tuy An); bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại khu vực sạt lở; phối hợp với lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông để điều tiết, hướng dẫn giao thông; khẩn trương phối hợp Ban Quản lý dự án 7 tập trung máy móc nhân lực để hót sụt đảm bảo thông xe sớm nhất và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia lưu thông.

Tới 6h tại Km1287+750-Km1287+850 (bên phải) đoạn Chí Thạnh-Vân Phong đã thông xe 2 làn và 10h25 đã hốt dọn đủ điều kiện thông xe 2 làn tại Km1288+170-Km1288+240 (bên phải).

Ngoài ra, các tuyến đường khác cũng sạt lở taluy dương do ảnh hưởng của mưa lớn như: đường Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi khối lượng 1.111m3; đường Trường Sơn Đông, thành phố Đà Nẵng khối lượng 1.200m3; đường Trường Sơn Đông, tỉnh Quảng Ngãi khối lượng 4.783m3.

Sạt lở taluy âm sát lề đường chiều dài 18m, chiều rộng 6m, chiều cao 7m tại Km222+790 (phải tuyến) đường Trường Sơn Đông, tỉnh Quảng Ngãi; cầu Tà Dăng Km163+620 (trái tuyến) đường Trường Sơn Đông, tỉnh Quảng Ngãi, mố M0, phía hạ lưu bị hư hỏng kích thước 1x1m, sâu 1m.

Hiện tại thời tiết vẫn đang có mưa lớn trên diện rộng, Khu Quản lý đường bộ III đã và đang yêu cầu các văn phòng quản lý đường bộ khu vực và các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tập trung khẩn trương hót dọn đất đá sạt lở taluy; đồng thời triển khai vét đất tràn lấp rãnh dọc, thông cống thoát nước để đảm bảo thoát nước; tăng cường công tác kiểm tra đường bộ, đặc biệt tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý ùn tắc đảm bảo an toàn giao thông thông suốt.

Khu Quản lý đường bộ III cũng phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tổ chức đóng đường, phân luồng giao thông tại các vị trí tắc bị tắc đường; tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thống kê thiệt hại và ứng phó với các sự cố về thiên tai ảnh hưởng đến hạ tầng đường bộ./.