Các địa phương đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. TRONG ẢNH: Xã Quế Sơn Trung hướng dẫn người dân cắm mốc, xác định ranh giới tứ cận thửa đất. Ảnh: DUY THÁI

Trước yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, năm 2026, Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công vụ, cải cách hành chính tại 20 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực. Đồng thời xác minh một số vụ việc có phản ánh, kiến nghị của công dân tại các địa phương.

Nhận diện nguyên nhân

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân, tại 20 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực, trong tổng số 77.357 hồ sơ đã giải quyết (tính đến ngày 18/11), có 8.434 hồ sơ trễ hạn. Hồ sơ trễ hạn tập trung ở các khâu giải quyết thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế), cấp đổi giấy chứng nhận, tách thửa, hợp thửa và các thủ tục có nội dung đo đạc, xác định, điều chỉnh diện tích đất.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực với UBND cấp xã, cơ quan thuế và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố. Điển hình cho tình trạng trễ hạn là có trường hợp người dân nộp hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 4/9/2025 nhưng đến ngày 14/7/2026 mới kết thúc lần giải quyết đầu tiên, kéo dài hơn 10 tháng (tương đương 215 ngày làm việc).

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo địa phương thông tin, sau khi rà soát, giải thích và hướng dẫn, công dân đã thống nhất rút đơn và giải quyết theo quy định. Qua vụ việc, chính quyền địa phương nghiêm túc nhận trách nhiệm, đồng thời khẳng định sẽ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, không để hồ sơ tồn đọng quá hạn. Khi có nguy cơ trễ hạn sẽ chủ động thông tin và giải thích cho công dân theo quy định.

Nêu một số khó khăn trong giải quyết thủ tục đất đai, nhất là việc xác định nguồn gốc đất, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền Trương Công Sơn cho biết, việc khai thác dữ liệu đất đai hiện nay còn nhiều hạn chế. Một số thông tin như lịch sử thửa đất hay biến động về nhân thân của người sử dụng đất chưa được cập nhật đầy đủ, thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong quá trình tra cứu, đối chiếu, xác minh hồ sơ. Trong khi đó, lãnh đạo phường Liên Chiểu đề nghị thành phố quan tâm, hỗ trợ nhân lực chuyên môn, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đối với các thủ tục đất đai mới phân cấp và hỗ trợ tháo gỡ những tồn đọng phức tạp được chuyển giao từ cấp quận, huyện trước đây.

Chuẩn hóa quy trình

Thực tiễn từ công tác kiểm tra, giám sát đặt ra yêu cầu sớm chấn chỉnh, khắc phục những vướng mắc trong giải quyết thủ tục đất đai cho người dân và doanh nghiệp. Trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển đến trả kết quả; bảo đảm mỗi hồ sơ đều có đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi và xử lý đến cùng. Theo đó, xử lý nghiêm cả cán bộ thực hiện lẫn lãnh đạo quản lý nếu để kéo dài hồ sơ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Phạm Nam Sơn nhìn nhận, những hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân, doanh nghiệp xuất phát từ nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Ông Sơn cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã họp và thống nhất triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thời gian đến bao gồm: rà soát, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng được chỉ ra qua kết luận kiểm tra; làm rõ và tiến hành kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu; có kế hoạch luân chuyển cán bộ tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh khu vực.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sẽ rà soát, xây dựng và ban hành lại quy trình xử lý nội bộ theo từng loại hồ sơ và từng khu vực; chú trọng điều chỉnh quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu và khâu đo đạc. Song song, sở tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng cơ bản để giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả.

Mới đây, tại cuộc làm việc liên quan đến vướng mắc trong giải quyết thủ tục đất đai, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ đất đai; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, các chi nhánh khu vực với UBND cấp xã và cơ quan thuế. UBND các xã, phường tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng, chậm giải quyết. Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố cũng như kết quả khắc phục hạn chế của các đơn vị.