Khắc phục triệt để tình trạng trả lời chung chung

Không đánh đồng các văn bản trả lời với việc hoàn thành trách nhiệm giải quyết đơn thư

ĐBQH Lê Hữu Trí (Khánh Hoà) cơ bản thống nhất với những đánh giá trong Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho rằng, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có quy trình và đối tượng khác nhau nhưng đều phản ánh trực tiếp trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trước nhân dân.

ĐBQH Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Vì vậy, theo đại biểu, việc đánh giá hiệu quả không thể chỉ căn cứ vào số văn bản đã trả lời, số đơn đã chuyển hoặc số lượt công dân đã tiếp mà cần phải căn cứ vào những vấn đề người dân phản ánh đã được giải quyết đến đâu, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm như thế nào?

Đại biểu Lê Hữu Trí cho rằng, không nên đánh đồng việc các văn bản trả lời với việc hoàn thành trách nhiệm giải quyết. Do vậy, đại biểu đề nghị, cần phân loại rõ kiến nghị được giải quyết dứt điểm, kiến nghị đang triển khai, kiến nghị mới được giải trình và kiến nghị chưa được giải quyết.

Đối với kiến nghị tồn đọng phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nguyên nhân chậm trễ, giải pháp tháo gỡ và thời hạn hoàn thành. Riêng những kiến nghị chưa có lộ trình phải khẩn trương xác định hướng xử lý. Nếu chưa thể giải quyết thì phải nêu rõ lý do, căn cứ và thời điểm xem xét lại.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Đại biểu Lê Hữu Trí cũng nhấn mạnh, các cơ quan của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội phải theo đến cùng kết quả thực hiện. Cần kiểm tra thực tế đối thoại với cử tri và đánh giá mức độ khắc phục vấn đề chứ không chỉ giám sát việc gửi văn bản trả lời.

”Đối với những kiến nghị lặp đi lặp lại ở nhiều địa phương phải xem xét sửa đổi chính sách hoặc chấn chỉnh cách tổ chức thực hiện không chỉ giải quyết từng trường hợp cụ thể riêng lẻ”, đại biểu đề nghị.

Tăng cường giám sát, đôn đốc sau khi chuyển đơn

Dẫn Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công dân đến trực tiếp và công dân gửi đơn thư giảm trong năm 2026, ĐBQH Nguyễn Thái Học (Đắk Lắk) cho rằng, đây là điều đáng mừng nếu như công tác này làm tốt cho nên người dân tin, bớt khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; nhưng đáng lo nếu như việc này làm không tốt nên người dân thiếu tin, không đến, không gửi đơn thư nữa.

ĐBQH Nguyễn Thái Học (Đắk Lắk) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Qua nghiên cứu việc phân loại đơn thư, đại biểu nhận thấy, số đơn thư đủ điều kiện xử lý là 12.500, nhưng số đơn thư được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chỉ 2.878 đơn. “Số liệu này cho thấy tỷ lệ chuyển đơn thư đủ điều kiện xử lý là rất thấp, chỉ đạt 23%”, đại biểu nêu vấn đề.

Đại biểu Nguyễn Thái Họcđề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo rà soát, chuyển đúng, chuyển đủ 100% đơn thư đủ điều kiện đến đúng cơ quan thẩm quyền; tăng cường đôn đốc, giám sát sau khi chuyển đơn. Về việc chỉ đạo giải quyết dứt điểm 151 vụ việc tồn đọng kéo dài từ năm 2021, đại biểu đề nghị, cần xác định rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm người có thẩm quyền chậm giải quyết, né tránh hoặc giải quyết trái pháp luật.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị, Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần phục vụ nhân dân, đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo hướng đúng trọng tâm, đúng thẩm quyền, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Khắc phục triệt để tình trạng trả lời hình thức chung chung, tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra công vụ về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp lên các cơ quan trung ương.

Chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc đã được cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ, cần khẩn trương xử lý dứt điểm, không để kéo dài qua nhiều kỳ họp.

Đối với những nội dung cần có thời gian chuẩn bị, cần sửa đổi bổ sung về cơ chế, chính sách hoặc văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hội đề nghị, cần xác định rõ lộ trình, tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị. Đồng thời, thông tin đầy đủ kịp thời để cử tri, theo dõi và giám sát.