Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: VPQH

Chiều 17/11, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức bếp ăn, cung cấp suất ăn

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật tại Phiên họp, UBTVQH đã nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Dự thảo tiếp tục luật hóa những nội dung đã rõ, đã ổn định; tiếp tục chỉnh sửa các thuật ngữ được sử dụng trong Luật, đảm bảo rõ nghĩa, chính xác, khoa học và phù hợp với thông lệ quốc tế; tiếp tục làm rõ nguyên tắc áp dụng Luật An toàn thực phẩm với các luật khác. Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng bổ sung các nội dung liên quan tới Luật Quảng cáo, Luật Đầu tư, Luật Quản lý ngoại thương để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Dự thảo cấu trúc lại các chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) thành những chính sách lớn, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ khâu nào ngân sách nhà nước bảo đảm và nội dung nào huy động xã hội hóa để triển khai thực hiện tại Điều 5.

Dự thảo Luật cũng làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức bếp ăn và đơn vị cung cấp suất ăn đối với nguồn nguyên liệu, việc truy xuất nguồn gốc theo từng lô, lưu mẫu, cảnh báo và xử lý khi có dấu hiệu bất thường; bổ sung quyền của đại diện cha mẹ học sinh, tập thể người tiêu dùng khi được cử đại diện hợp pháp tham gia giám sát về ATTP đối với tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn tập thể, tổ chức bếp ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Ảnh: VPQH

Dự thảo cũng quy định rõ hơn trách nhiệm của chủ thể nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội đối với nền tảng giao đồ ăn trực tuyến; bổ sung quy định đối với các cơ sở nhỏ lẻ không có mặt tiền, biển hiệu để bao phủ các hình thức kinh doanh; bổ sung các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để tránh bỏ lọt các hình thức vi phạm…

Cần quy định thẩm quyền "vượt trội" cho Bộ trưởng Bộ Y tế

Về mô hình tổ chức, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, Dự thảo Luật đã chỉnh sửa để làm rõ đầy đủ tinh thần “một đầu mối quản lý, một cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng về an toàn thực phẩm”, đồng thời bổ sung trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Đưa ra ý kiến từ góc độ Cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, về mô hình cơ quan đầu mối theo Kết luận số 114-KL/TW ngày 03/11/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về ATTP theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, Cơ quan thẩm tra cho rằng, mặc dù Dự thảo Luật đã cụ thể hóa Kết luận số 114 thông qua việc giao Bộ Y tế làm đầu mối, nhưng vẫn quy định Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên ngành; Bộ Công Thương kiểm tra chuyên ngành và giám sát.

Cơ quan thẩm tra đề nghị cần quy định thẩm quyền "vượt trội" cho Bộ trưởng Bộ Y tế, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối về an toàn thực phẩm, khắc phục triệt để tình trạng "một mâm cơm ba bộ quản".

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cũng nhận định, nhiều quy định trong Dự thảo Luật rất hiện đại, đổi mới nhưng có thể khó triển khai thực hiện trong thực tế. Đơn cử, khoản 3 Điều 34 yêu cầu thực phẩm bày bán tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản; Điều 35 yêu cầu người kinh doanh thức ăn đường phố phải sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và lưu thông tin về nguồn gốc nguyên liệu. “Quy định rất tốt, rất hiện đại nhưng trên thực tế, nếu áp dụng với tất cả các vùng miền, các chợ đầu mối… thì có đáp ứng được ngay hay không? Truy xuất nguồn gốc là rất tốt, tuy nhiên, điều kiện thực hiện và thời gian chuyển tiếp như thế nào?” - Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải đặt vấn đề.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Ảnh: VPQH

Về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bà Nguyễn Thanh Hải cũng cho biết, qua rà soát, nhiều nội dung tuy chuyển sang hậu kiểm nhưng vẫn chưa thực chất. Bà Hải bày tỏ băn khoăn việc giới hạn tần suất kiểm tra “không quá 1 lần trong năm” đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dễ khiến các đơn vị có nguy cơ cao như bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp ít được kiểm tra, thậm chí cả năm không bị kiểm tra lần nào. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị quy định rõ việc tiếp nhận hồ sơ không phải thẩm định; quy định tần suất kiểm tra căn cứ theo mức độ nguy cơ, lịch sử tuân thủ và phải ghi nhận nguyên tắc thanh tra, kiểm tra đột xuất trong Dự thảo Luật.

Thảo luận tại Phiên họp, các ý kiến trong UBTVQH đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát Dự thảo Luật, đảm bảo thực hiện đúng Kết luận số 114 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về ATTP theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, Bộ Y tế cần nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường, trong đó có kiến nghị kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tại trường học, trong đó có các trường phổ thông dân tộc nội trú. Bên cạnh đó, chuyển đổi phương thức quản lý an toàn thực phẩm từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” cần đảm bảo thực chất.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh lưu ý đề nghị của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam về việc đối chiếu, so sánh Dự thảo Luật này với các quy chuẩn quốc tế; đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế cần báo cáo, làm rõ thêm nội dung này để làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật.

Do còn một số nội dung trọng tâm, quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện và thể hiện trong Dự thảo Luật, đồng thời cần có thời gian để hoàn thành cơ chế thông báo, tham vấn, tạo sự đồng thuận của các nước trong WTO và các FTA, UBTVQH thống nhất sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI (tháng 5/2027).