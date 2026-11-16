Khắc phục tồn tại với các công trình chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy

Phim ca nhạc hành động "Huy Bến xe" được sản xuất và đăng tải trên YouTube từ năm 2020, nhưng đến tháng 11/2026, nhiều người tham gia sản xuất, diễn xuất và phổ biến bộ phim mới bị khởi tố. Vậy quy định pháp luật về vấn đề này như thế nào?