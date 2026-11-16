Khắc phục tồn tại với các công trình chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy
Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ được ban hành tháng 11/2024 bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trong hoạt động phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, có rất nhiều công trình đi vào hoạt động trước khi luật được ban hành và có hiệu lực. Bởi vậy, việc rà soát, hướng dẫn khắc phục tồn tại với các công trình chưa đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy đang được chính quyền và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực tập trung triển khai, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ đối với các cơ sở này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khac-phuc-ton-tai-voi-cac-cong-trinh-chua-dam-bao-phong-chay-chua-chay-246261116170838425.htm