Khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên trên cả nước

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành tham dự.

Đến ngày 15/9/2026, cả nước còn thiếu 103.328 giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên so với định mức. Riêng khối mầm non, phổ thông còn thiếu 97.897 giáo viên; các trường công lập đang hợp đồng gần 50.000 giáo viên để bổ sung lực lượng còn thiếu.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới điểm cầu các địa phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tiếp tục rà soát, bổ sung biên chế theo số học sinh và đặc thù vùng miền; đẩy nhanh tuyển dụng số biên chế đã được giao nhưng chưa sử dụng, đồng thời tăng cường đào tạo, nâng chuẩn đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo giáo viên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi những giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp, nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh trao đổi tại hội nghị

Phát biểu từ điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh trao đổi, chia sẻ về tình trạng thực trạng thừa, thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh cũng đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, bảo đảm đủ nhân lực giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, có giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; sử dụng hiệu quả biên chế được giao, đẩy nhanh tuyển dụng số biên chế còn thiếu.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, bảo đảm đủ giáo viên cho các cơ sở giáo dục, nhất là những địa bàn còn khó khăn.

Các địa phương chủ động rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học, bảo đảm bố trí đội ngũ phù hợp với quy mô học sinh; đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm, tạo nguồn giáo viên đáp ứng yêu cầu lâu dài.