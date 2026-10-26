Khắc phục tình trạng thiếu nguồn vật liệu, dự án đường tránh lũ tăng tốc

Một số cống hộp tiếp tục được hoàn thành.

Dự án được khởi công từ tháng 4-2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2023. Công trình có tổng chiều dài 4.437m, điểm đầu giao với đường Lê Thiện Trị (xã Nam Phước), điểm cuối kết nối với trục đường ĐH7.DX (xã Duy Xuyên), gần Cụm công nghiệp Tây An. Đây là công trình trọng điểm của huyện Duy Xuyên (cũ), nhằm giảm ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 14H đoạn qua thị trấn, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy liên kết, phát triển đô thị. Tuy nhiên, sau khi cơ bản hoàn thành hai cầu Tây An 1 và Tây An 2, dự án phải tạm dừng thi công nền đường do nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, gây khó khăn trong việc huy động nhân lực và tập kết vật liệu, tác động trực tiếp đến tiến độ công trình. Bên cạnh đó, dự án còn thiếu nguồn đất đắp nền đường, trong khi những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) khiến nhà thầu chưa thể triển khai thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (Ban QLDA giao thông thành phố), cho biết trong quý II-2026, UBND thành phố quyết định điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án từ đơn vị cũ sang Ban QLDA giao thông thành phố sau khi ban quản lý khu vực được giải thể. Phụ lục hợp đồng xây dựng giữa Ban QLDA giao thông thành phố và liên danh nhà thầu đã được ký kết, xác định thời hạn hoàn thành vào ngày 24-11-2026.

Liên danh nhà thầu tập trung thi công trên toàn tuyến.

Tại thời điểm tiếp nhận, dự án có giá trị khối lượng thực hiện đạt 99,5/193 tỷ đồng, tương đương 51,56%. Trong đó, hai cầu Tây An 1 và Tây An 2 cơ bản hoàn thành, còn lại một số hạng mục như thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống điện chiếu sáng và bản giảm tải. Đối với phần đường dẫn dài 3.679m, nhà thầu mới thi công được 340m nền đường K95 và hoàn thành 7/16 cống. Ngoài những vướng mắc về mặt bằng, công trình còn cần khoảng 180.000m³ đất đắp và 8.000m³ cát để thi công nền đường.

Ghi nhận thực tế sau khoảng 4 tháng tái khởi động, công trình đã cơ bản thông tuyến. Nhiều hạng mục cống hộp được triển khai, mái taluy được gia cố. Nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực để đắp đất các lớp K95, K98 và thi công cấp phối đá dăm. Hiện các đơn vị tổ chức hàng chục mũi thi công trên toàn tuyến, phấn đấu đồng loạt thảm bê tông nhựa trong tháng 11 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Nhà thầu đã lập kế hoạch thi công chi tiết, cam kết hoàn thành toàn bộ các hạng mục trên những đoạn đã được bàn giao mặt bằng. Đối với nguồn đất đắp, nhà thầu đã hoàn tất các thủ tục về khoáng sản và tổ chức khai thác đất tại mỏ Hố Dứa từ ngày 30-5-2026.

Về nguồn cát đắp nền, chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị sử dụng cát từ dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò để phục vụ thi công. Ngày 19-8-2026, UBND thành phố thống nhất chủ trương này. Hiện đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm đưa 8.000m³ cát vào phục vụ dự án. Đối với hạng mục đấu nối dự án vào Quốc lộ 1A tại Km956+876, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để sớm lựa chọn nhà thầu thi công. Đồng thời, đơn vị đề nghị Sở Tài chính và UBND thành phố xem xét bổ sung nguồn vốn nhằm triển khai, hoàn thiện hạng mục đấu nối trong thời gian tới.

Dự án tiến hành đắp đất các lớp K95, K98 và thi công cấp phối đá dăm.

Đối với phạm vi đã được bàn giao mặt bằng, chiếm khoảng 90% chiều dài tuyến, Ban QLDA giao thông thành phố đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt hơn 65%, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ phần việc trong năm 2026. Riêng khoảng 10% mặt bằng được bàn giao vào đầu tháng 9-2026, nhà thầu dự kiến khó hoàn thành thi công trong năm nay do mùa mưa đang đến gần. Để bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thực hiện, UBND thành phố và Sở Tài chính được đề nghị xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang năm 2027.