Khắc phục tình trạng ngập nước trên đường biển Lạc Long Quân

Một số đoạn xuất hiện tình trạng “cứ mưa là ngập”.

Qua kiểm tra sau các đợt mưa lớn trong tháng 9 và tháng 10-2026, Trung tâm Quản lý hạ tầng TP Đà Nẵng xác định trên tuyến ĐT.603B có 3 vị trí thường xuyên ngập tại Km3+190, Km5+060 và Km7+270. Các đoạn ngập dài khoảng 50-200m, sâu 30-40cm, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông. Nguyên nhân trực tiếp là cống thoát nước ngang đường tại các vị trí này bị bịt cửa xả, khiến nước mặt đường không thoát được.

Để khắc phục trước mắt, đơn vị đề xuất Sở Xây dựng phương án thoát nước tạm, triển khai lắp đặt đường ống dẫn nước từ khu vực ngập về hệ thống thoát nước dọc và các cống lân cận còn khả năng thoát nước. Quá trình thi công có đào vỉa hè, lắp ống nối với hố ga hiện trạng, đồng thời di dời và hoàn trả cây xanh, biển báo, vỉa hè. Các đơn vị cũng bố trí rào chắn, biển cảnh báo và nhân lực hướng dẫn giao thông nhằm bảo đảm an toàn.

Theo đại diện nhà thầu, việc thi công gặp một số khó khăn do hệ thống hạ tầng đã được đầu tư gần 20 năm, trong khi rác thải, đất đá, bùn tích tụ làm hạn chế khả năng thoát nước; hệ thống thoát nước hai bên đường cũng bị ảnh hưởng bởi tốc độ đô thị hóa. Đơn vị sẽ tăng cường máy bơm, nạo vét hệ thống cống và dự kiến hoàn thành các hạng mục trước ngày 30-11.

Việc khắc phục ngập nước trên đường Lạc Long Quân là yêu cầu cấp thiết, bởi tình trạng này kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống người dân, giao thông và cảnh quan đô thị tại khu vực ven biển. Người dân mong muốn các giải pháp sớm phát huy hiệu quả, tiến tới xử lý triệt để tình trạng ngập, góp phần bảo đảm giao thông và phát huy lợi thế du lịch địa phương.