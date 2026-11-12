Khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống phân tán, chồng chéo trong năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ảnh: media.quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã có 29 đại biểu chất vấn, 4 đại biểu tranh luận, tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với việc thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ trưởng Vũ Hải Quân đã trả lời cơ bản các vấn đề đại biểu nêu, liên hệ nhiều vấn đề từ thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, làm rõ những nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thời gian qua, lĩnh vực khoa học, công nghệ nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Nhiều cơ chế, chính sách đột phá đã được ban hành, nguồn lực đầu tư được tăng cường, một số công nghệ lõi, công nghệ chiến lược từng bước được nghiên cứu, làm chủ. Công tác chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, kết nối, chia sẻ dữ liệu có chuyển biến. Việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo được chú trọng, từng bước hình thành hành lang pháp lý và hệ sinh thái phát triển.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội để chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị hoàn thành xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đã được xác định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật; khẩn trương chuẩn hóa, hướng dẫn về quy chuẩn, định mức, khoản chi, việc cấp kinh phí qua Quỹ Đổi mới sáng tạo và thử nghiệm có kiểm soát; rà soát, xử lý dứt điểm số kinh phí chưa được phân bổ chi tiết, bố trí kinh phí trên cơ sở nhiệm vụ đã xác định rõ sản phẩm, tiến độ và đơn vị sử dụng trong năm 2027.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ Đầu tư mạo hiểm quốc gia, phối hợp xây dựng cơ chế huy động và thoái vốn theo dõi riêng, vốn cam kết và vốn thực góp của doanh nghiệp đánh giá bằng kết quả ứng dụng doanh thu thương mại hóa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm “điểm nghẽn” kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; phối hợp khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống phân tán, chồng chéo trước ngày 31-12-2026; các cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung công bố rõ phạm vi nghiệp vụ, chức năng, tiến độ cung cấp trước ngày 29-1-2027.

Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành khung kiến trúc số, phát triển đồng bộ nhân lực, dữ liệu hạ tầng, tính toán năng lực nghiên cứu, thử nghiệm hệ sinh thái doanh nghiệp AI của Việt Nam trong năm 2027; hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và năng lực đánh giá đối với hệ thống AI rủi ro cao; đẩy mạnh phối hợp phổ cập kỹ năng AI trong toàn dân; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng AI hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm.