Tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên

Chiều 27/11, phát biểu tại phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ đã, đang và sẽ tập trung cao để chỉ đạo tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn và quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo Phó Thủ tướng, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục và đào tạo.

Từ góc độ quản lý, điều hành của Chính phủ, Phó Thủ tướng trao đổi, nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Chính phủ đã, đang và sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới.

Cụ thể là, hệ thống thể chế, pháp luật chuyên ngành giáo dục về cơ bản đã được hoàn thiện đồng bộ. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng vẫn còn những điểm nghẽn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục, đồng thời, công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

"Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn này; đột phá về thể chế phải đi liền với đột phá về tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả trong thực tiễn", Phó Thủ tướng cho hay.

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo rà soát toàn diện, đồng bộ Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh, lấy phát triển phẩm chất, năng lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước làm trọng tâm, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.

"Việc đổi mới phải có lộ trình khoa học, không gây xáo trộn; đặc biệt, kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm công bằng, khắc phục tình trạng học để thi, chạy theo điểm số, thành tích ảo và ngăn chặn gian lận trong thi cử", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ.

Cùng với đó, tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên và mất cân đối cơ cấu đội ngũ, nhất là tại các đô thị, khu vực đông dân cư, trên cơ sở dự báo dài hạn về dân số và quy mô học sinh, tránh dư thừa trong tương lai, phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên ngay trong năm học 2026 - 2027.

Chính phủ đang chỉ đạo sửa đổi Nghị định số 116 nhằm thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng giáo viên. Ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và các địa bàn còn thiếu trường, lớp, bảo đảm mọi trẻ em có cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng và chất lượng.

Siết chặt quản lý chất lượng từ điều kiện mở ngành, tuyển sinh đến chuẩn đầu ra

Đối với giáo dục đại học, theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập, hướng tới giảm tối thiểu 20% số cơ sở, để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, hoàn thành Quý I/2027.

Đồng thời, tập trung triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, 3 - 5 đại học tinh hoa, dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống.

Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: Media Quốc hội).

Rà soát, cơ cấu lại ngành, nghề, chương trình đào tạo phù hợp với mô hình phát triển đất nước; dừng các chương trình đào tạo mà xã hội không còn nhu cầu; ưu tiên các ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược, khoa học cơ bản và các lĩnh vực thiết yếu.

Siết chặt quản lý chất lượng từ điều kiện mở ngành, tuyển sinh đến chuẩn đầu ra, nhất là các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, sư phạm và pháp luật...

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đại học toàn diện, thực chất, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, cùng với giáo dục đại học, theo Phó Thủ tướng đây là hai trụ cột quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, cần được quan tâm đầu tư tương xứng. Chính phủ đã cơ bản hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đến nay đã vượt xa mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở theo yêu cầu của Trung ương, với quan điểm sắp xếp, giảm đầu mối phải hướng đến mục tiêu đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại và hội nhập; ưu tiên đầu tư các cơ sở đào tạo chất lượng cao, các ngành, nghề trọng điểm, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế; gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp...

Về bảo đảm nguồn lực cho giáo dục, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ bảo đảm tỉ lệ chi NSNN cho giáo dục theo Nghị quyết 71; tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trong Chương trình mục tiêu quốc gia vừa được Quốc hội thông qua.

Cùng với đó, chủ động đổi mới giáo dục, thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Chính phủ đã chỉ đạo đưa kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học từ năm học 2026 - 2027.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã được giao xây dựng Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, báo cáo trong tháng 12/2026.

"Quan điểm là phát huy tối đa những lợi ích của công nghệ đối với giáo dục, nhưng sẽ kiểm soát, hạn chế những tác động tiêu cực đối với học sinh trên môi trường số", Phó Thủ tướng nêu rõ.