Khắc phục tình trạng giải ngân thấp tại xã Thăng Phú

Báo cáo với đoàn công tác thành phố Đà Nẵng, xã Thăng Phú có tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.376/1.808 tỷ đồng, bằng 76,10% kế hoạch năm. Trong cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 32%; thương mại - dịch vụ chiếm 44%; nông - lâm - thủy sản chiếm 24%. Tuy nhiên, tính đến ngày 5-10, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 đạt 61,18%.

Bí thư xã Thăng Phú Lê Quang Hạt đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp.

Đối với hạ tầng giao thông, UBND xã Thăng Phú kiến nghị đầu tư tuyến ĐT612 đị qua địa phương do có mặt cắt đường hẹp, một số đoạn chỉ rộng 3,5 m, trong khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cầu Kế Xuyên trên tuyến ĐH 6 và cầu Đập Cao su trên tuyến ĐH 10 đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đối với Cụm công nghiệp Lý Trường, địa phương dự kiến triển khai đầu tư trong năm 2027, với quy mô khoảng 60 ha. Tuy nhiên, tuyến đường kết nối cụm công nghiệp với Quốc lộ 14E, đi qua địa bàn xã Thăng Phú và xã Đồng Dương, chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng. Vì vậy, tuyến đường cần được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm bảo đảm kết nối giao thông, phát huy hiệu quả khai thác cụm công nghiệp sau khi đi vào hoạt động.

Đoàn lãnh đạo thành phố đi kiểm tra một số công trình, dự án.

Tuyến ĐT.613C kết nối đường Võ Chí Công tại xã Thăng Trường với Quốc lộ 1A tại xã Thăng Điền (vị trí cây xăng Tuyết Mai), đi qua các xã Thăng Phú, Đông Dương và kết thúc tại xã Việt An, có vai trò quan trọng trong liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, thành phố cũng cần có chủ trương để đầu tư cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho rằng xã Thăng Phú hiện thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân ở mức trung bình, do đó cần tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm. Địa phương cần rà soát các dự án, đôn đốc tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân theo kế hoạch, tránh phải hoàn trả vốn cho thành phố, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu, đối với lĩnh vực giao thông, địa phương cần khẩn trương đề xuất phương án xử lý các tuyến đường xuống cấp để Sở Xây dựng xem xét, đưa vào danh mục đầu tư công trước ngày 30-10-2026. Phương án sử dụng đất cần được rà soát, đặc biệt là đối với các cụm công nghiệp, nhằm bảo đảm quy hoạch phù hợp và thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình kết luận buổi làm việc.

Lãnh đạo thành phố đề nghị xã Thăng Phú chủ động phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phần lớn các nội dung cần được tập trung giải quyết, hoàn thiện trong những tháng cuối năm 2026.