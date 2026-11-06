Khắc phục tình trạng cống không nắp trên tuyến đường Bùi Thị Xuân
Trên tuyến đường Bùi Thị Xuân, đoạn qua tổ 5, phường Chiềng Sinh, nhiều nắp cống bị sụt lún, nứt vỡ, hư hỏng kéo dài nhiều tháng nay.
Một số vị trí chưa được che chắn, cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm và khắc phục hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người dân.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/lam-bao-cung-snews/khac-phuc-tinh-trang-cong-khong-nap-tren-tuyen-duong-bui-thi-xuan-E0I7kl3vg.html