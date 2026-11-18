Người lao động cần được bảo đảm đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Nhằm khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, chú trọng quy định mới về chậm đóng, trốn đóng và biện pháp xử lý vi phạm. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm; kịp thời phát hiện, thông báo, công khai các trường hợp vi phạm và báo cáo UBND tỉnh, cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.

BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, đối chiếu dữ liệu tham gia, đóng bảo hiểm; đề xuất kiểm tra, thanh tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm. Phối hợp với Thuế tỉnh và UBND các xã, phường xác định tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác; lập danh sách các đơn vị không còn hoạt động nhưng còn nợ, chậm đóng để phối hợp xử lý, giải quyết quyền lợi người lao động. Đồng thời, cung cấp thông tin về tình hình chấp hành pháp luật bảo hiểm làm căn cứ xem xét thi đua, khen thưởng.

Sở Nội vụ phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý vi phạm. Tham mưu cấp có thẩm quyền không xem xét trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các trường hợp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài chính phối hợp cung cấp thông tin về tình hình đăng ký, thay đổi, tạm ngừng hoạt động, giải thể của doanh nghiệp trên địa bàn. Thuế tỉnh Cao Bằng trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tình trạng hoạt động của người nộp thuế, phục vụ công tác quản lý đối tượng tham gia và thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm.

Thanh tra tỉnh phối hợp tham mưu, tổ chức thanh tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời kiến nghị xử lý vi phạm. Công an tỉnh phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, phát hiện, tiếp nhận, xác minh, điều tra và xử lý các hành vi có dấu hiệu tội phạm về trốn đóng bảo hiểm theo quy định.

Phối hợp tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; chú trọng trách nhiệm của người sử dụng lao động, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời kịp thời thông tin các quy định xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm; chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc nắm bắt tình hình, tiếp nhận phản ánh, tư vấn, hỗ trợ người lao động thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

UBND các xã, phường tăng cường quản lý, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; phối hợp rà soát, xác định tình trạng hoạt động của các đơn vị, nhất là những đơn vị không còn hoạt động nhưng còn nợ, chậm đóng bảo hiểm. Đồng thời, cung cấp thông tin, xác minh, kịp thời phản ánh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động, người lao động thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham gia, đóng bảo hiểm.

Tăng cường các giải pháp khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp