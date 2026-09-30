Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Siết quản lý tàu cá, ngăn vi phạm khai thác

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tặng quà và tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho ngư dân ở Cảng cá Vàm Láng, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh tư liệu

Các địa phương có phương tiện khai thác hải sản trên địa bàn cần chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, tập trung vào những trường hợp có nguy cơ vi phạm; kiểm tra thực tế tại các cảng cá, khu neo đậu, bến cá; rà soát việc thực hiện kiến nghị, khắc phục tình trạng tàu cá không neo đậu đúng nơi quy định.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, bảo đảm tất cả tàu cá được trang bị thiết bị phát sóng vô tuyến điện và thiết bị VMS qua vệ tinh phải được cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định. Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu phải được rà soát, kiểm tra và có giải pháp khắc phục cụ thể.

Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá; chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 30,3 tỷ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ đối với tàu giải bản 27,9 tỷ đồng; hỗ trợ chủ tàu và thuyền viên trên tàu cá giải bản học nghề, tìm việc làm hơn 2,4 tỷ đồng. Việc thực hiện phải bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý khai thác và chống khai thác IUU.

Đồng Tháp hiện đã hoàn thành cấp phép cho 100% tàu cá đang hoạt động. Các tàu được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu nhận biết, cấp giấy phép, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và duy trì tín hiệu theo quy định.

Thời gian qua, tỉnh triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc tăng cường giám sát tàu cá qua cảng để công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đạt hiệu quả. Đặc biệt, từ năm 2024 đến nay, Đồng Tháp không có tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài.

Để nâng cao hiệu lực quản lý tàu cá trong phòng chống khai thác IUU, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp triển khai hoạt động phối hợp kiểm tra, xử lý tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển. Đơn vị đã thành lập lại Tổ Giám sát tàu cá và Tổ kiểm tra nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) thuộc trực thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; đồng thời thành lập Đoàn kiểm tra việc lắp đặt, niêm phong thiết bị giám sát hành trình, máy VX 1700 và tàu cá tỉnh Đồng Tháp nằm bờ phục vụ chống khai thác IUU. Đơn vị tiếp tục thực hiện các quy định về chống khai thác IUU; phối hợp với các tỉnh trong triển khai thực hiện về chống khai thác IUU...

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp phối hợp lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác điện tử (eCDT) đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu, đảm bảo 100% tàu cá xuất cảng và cập cảng, doanh nghiệp thu mua phải cập nhật trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử.

Việc kiểm soát tàu cá tại hai cảng cá Mỹ Tho và Vàm Láng trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc không những đáp ứng nhu cầu bốc dỡ sản phẩm khai thác của ngư dân mà còn góp phần phòng, chống khai thác IUU đạt hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, các cảng đã làm thủ tục cho 4.784 lượt tàu cập cảng, với sản lượng thủy sản bốc dỡ hơn 32.700 tấn, cập nhật sản lượng đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả 2 cảng cá của tỉnh đều đảm bảo 100% tàu cá xuất nhập bến được thực hiện trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), 100% hồ sơ cấp biên nhận được thực hiện hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT). Đến nay, chưa phát hiện lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu vi phạm khai thác IUU hoặc hồ sơ xuất khẩu có sai sót phải xác minh, giải trình.