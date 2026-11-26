Kiểm tra, giám sát hệ thống tàu cá tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Thuận An. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Tính đến ngày 25/11, thành phố Huế có 176 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Để theo dõi, giám sát số tàu cá này, các đơn vị của thành phố lập danh sách, cập nhật đầy đủ và giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương cấp xã, phường giám sát chặt chẽ bằng hình ảnh camera, không cho ra khơi hoạt động, định kỳ báo cáo vị trí neo đậu cụ thể của từng tàu.

Việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến được thực hiện bởi hai đơn vị: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (trước đây là Ban quản lý cảng cá) và lực lượng Biên phòng tuyến biển. Tất cả các tàu từ 6m trở lên trước khi ra biển hoạt động và sau khi cập bến đều được kiểm soát khai báo hoàn toàn trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT), đảm bảo dữ liệu minh bạch và không bị chênh lệch số liệu giữa hai đơn vị.

Ngư dân Nguyễn May, phường Thuận An chia sẻ, thường xuyên được chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, hướng dẫn về các quy định chống khai thác IUU nói chung, quy định đưa tàu cá cập cảng và rời cảng nói riêng. Do đó, ngư dân thực hiện đúng các quy định thuận lợi, tiết kiệm được thời gian.

Việc theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển, được cơ quan chức năng thực hiện thông qua thiết bị VMS, đặt tại trạm bờ cảng cá Thuận An và trực 24/7. Mỗi khi tàu cá có dấu hiệu mất kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển, nhân viên trực trạm bờ có trách nhiệm liên lạc với chủ tàu hoặc thuyền trưởng để phát cảnh báo vi phạm. Trường hợp tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ do chủ tàu hoặc thuyền trưởng báo về, ghi nhận thông tin vào sổ theo dõi để trước khi tàu cập cảng xác minh, xử lý theo đúng quy định.

Điểm mới trong chống khai thác IUU ở thành phố Huế là việc kiểm soát số liệu, dữ liệu tàu cá đã chuyển từ báo cáo hành chính như trước đây, sang kiểm soát số liệu trên môi trường điện tử có đối soát, kiểm chứng đầy đủ bằng hồ sơ, dữ liệu. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU chuyển mạnh từ tổ chức triển khai sang kiểm soát kết quả thực hiện; từ quản lý phân tán sang quản lý thống nhất trên nền tảng dữ liệu số.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, trong thời gian tới, ngành tiếp tục quản lý chặt chẽ tàu cá đã xóa đăng ký nhưng còn khả năng hoạt động; tàu cá không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép; phân công cơ quan, đơn vị và cá nhân theo dõi từng tàu nguy cơ cao.

Về theo dõi kiểm tra, giám sát và kiểm soát tại cảng, đơn vị thiết lập cảnh báo tự động đối với tàu mất kết nối VMS, vượt ranh giới, có hành trình bất thường hoặc nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Bảo đảm tất cả cảng cá, lực lượng Bộ đội Biên phòng và cơ quan chức năng có liên quan sử dụng eCDT thống nhất; dữ liệu phải đầy đủ, kịp thời và có khả năng đối chiếu. Đảm bảo thống kê, truy vết đầy đủ nguồn gốc thủy sản khai thác, tổ chức thu nộp nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản, giám sát khai báo sản lượng khai thác qua cảng cho tàu cá từ 6m trở lên.

Sở hoàn thành xác minh, xử lý vụ việc trong thời hạn pháp luật quy định, phấn đấu không quá 60 ngày kể từ ngày lập hồ sơ; tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi tại địa phương; tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các địa phương trọng điểm.

Sở tuyên truyền sâu rộng pháp luật và trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, doanh nghiệp; công khai các trường hợp vi phạm nghiêm trọng theo quy định trên các phương tiện truyền thông, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở.