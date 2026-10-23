Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Hải Phòng chuẩn hóa 100% dữ liệu tàu cá

Hiện nay, tất cả các tàu cá của Hải Phòng được đăng ký và cấp giấy phép khai thác, được làm sạch dữ liệu, đối soát trên VNeID và cập nhật lên hệ thống phần mềm quản lý nghề cá Quốc gia VN-Fishbase và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Cùng với việc tăng cường kiểm soát hoạt động nghề cá, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ngư dân trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sáng sớm tại Cảng cá Mắt Rồng, phường Nam Triệu, hoạt động của ngư dân gắn với những chuyến biển và việc đưa tàu ra, vào cảng. Đây cũng là một trong những địa điểm mà công tác quản lý tàu cá, tuyên truyền pháp luật thủy sản và nâng cao ý thức chấp hành quy định chống khai thác IUU được triển khai gắn với thực tiễn nghề cá.

Ngư dân Vũ Văn Hường, thuyền trưởng tàu TH 90574 TS, phường Nam Triệu, là một trong những người trực tiếp gắn bó với hoạt động khai thác thủy sản. Việc chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thực hiện đúng các quy định về đăng ký, giấy phép khai thác, giám sát hành trình, khai báo xuất nhập bến và ghi chép nhật ký khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nghề cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, đến ngày 30/9/2026, thành phố có 787 tàu cá dài từ 6 m trở lên. Toàn bộ 787 tàu đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản, đạt 100%. Dữ liệu tàu cá được rà soát, làm sạch, đối soát trên VNeID và cập nhật đầy đủ lên hệ thống phần mềm quản lý nghề cá quốc gia VN-Fishbase.

Trong tổng số 421 tàu cá dài từ 12 m trở lên thuộc diện phải đăng kiểm, có 417 tàu còn hạn đăng kiểm, đạt 98,8%; 4 tàu hết hạn đang được chủ tàu làm thủ tục gia hạn. Đối với 273 tàu cá dài từ 15 m trở lên thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cả 273 tàu đều còn hạn giấy chứng nhận, đạt 100%. Các tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm được viết số đăng ký, đánh dấu theo quy định.

Một kết quả đáng chú ý là công tác quản lý đội tàu từng bước được chuẩn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả theo dõi hoạt động khai thác trên biển. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hải Phòng đã chuẩn hóa, làm sạch 100% dữ liệu tàu cá trên VNFishbase và VNeID, đồng thời duy trì 100% tàu cá từ 15 m trở lên đồng bộ trên hệ thống VMS.

Nhận thức của người dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày càng được nâng cao. Ngư dân bước đầu hình thành thói quen ghi chép hồ sơ, nhật ký khai thác, báo cáo hoạt động khai thác, duy trì bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ khi hoạt động trên biển và trình báo cơ quan chức năng khi đưa tàu xuất, rời cảng theo quy định.

Cùng với các biện pháp quản lý, giám sát, Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai những hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa bàn nghề cá. Trung tá Lê Ngọc Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố, cho biết mô hình “Mã QR - Cẩm nang phòng chống khai thác IUU và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm” được triển khai từ tháng 8/2026. Đến nay, các đơn vị đã lắp đặt bảng mã QR kép tại 11 địa điểm có đông tàu thuyền, ngư dân thường xuyên qua lại.

Việc đưa thông tin tuyên truyền lên nền tảng mã QR góp phần tạo thêm kênh tiếp cận thông tin cho ngư dân tại những địa điểm gắn trực tiếp với hoạt động nghề cá. Qua đó, công tác phổ biến quy định pháp luật và tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm được triển khai gần hơn với cơ sở, hỗ trợ nâng cao trách nhiệm của cộng đồng ngư dân trong phòng, chống khai thác IUU.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hải Phòng tiếp tục tăng cường kiểm soát những trường hợp có nguy cơ vi phạm. Trong kỳ báo cáo tháng 9/2026, thành phố có 4 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; cả 4 tàu đều đã được lập danh sách, theo dõi, kiểm soát vị trí neo đậu và áp dụng biện pháp giám sát, quản lý, đạt 100%, bảo đảm không tham gia khai thác.

Trong tháng 9, lực lượng chức năng thực hiện 2 chuyến tuần tra với tổng cộng 14 ngày tuần tra, 19 người tham gia; kiểm tra 22 tàu cá, phát hiện 3 tàu vi phạm và xử phạt hành chính tổng số tiền 23 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, thành phố thực hiện 24 chuyến tuần tra, 232 ngày tuần tra với 319 người tham gia; kiểm tra 270 tàu cá, phát hiện và xử phạt 94 tàu vi phạm, tổng số tiền 899,75 triệu đồng.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao về chống khai thác IUU, Hải Phòng đã hoàn thành 22/23 nhiệm vụ theo Quyết định số 1516/QĐ-TTg và Công điện số 34/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đạt 95,6%; một nhiệm vụ đang được thực hiện theo tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn hoặc chậm tiến độ. Thành phố tự đánh giá công tác chống khai thác IUU đạt 93 điểm, xếp loại tốt.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt chẽ đội tàu, kiểm soát hoạt động xuất nhập bến, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Việc kết hợp quản lý bằng dữ liệu, kiểm tra thực tế và nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế vi phạm và hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.