Khắc phục tai nạn giao thông là lương tâm, trách nhiệm của người đứng đầu

Đó là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT, ngày 30/3.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn

14 tỉnh có số người chết vì TNGT tăng hơn 40%

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nêu rõ công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I/2018 được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các phương tiện truyền thông nên tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cả nước, giao thông trong các đô thị lớn, các đầu mối và tuyến giao thông trọng điểm được duy trì ổn định, TNGT tuy diễn biến phức tạp nhưng cũng giảm nhẹ về số vụ, số người bị thương so với cùng kỳ, TNGT đường thủy, đường sắt giảm sâu.

Công tác vận tải được bảo đảm tốt, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất; năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ được nâng cao, không để xảy ra hiện tượng người dân không có phương tiện đi lại, số lượng phản ánh về nhồi nhét khách, chở quá tải, thu vé trái quy định... đã giảm nhiều, an ninh trật tự tại các bến bãi, nhà ga, cảng hàng không trên các tuyến vận tải được duy trì ổn định.

Thủ đô Hà Nội và TPHCM đã phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Công an triển khai đồng loạt các biện pháp giữ gìn trật tự giao thông đô thị, tổ chức điều tiết nhằm hạn chế ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả đạt được của công tác bảo đảm trật tự ATGT của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. Trong đó, có 11 địa phương giảm trên 30% số người chết là An Giang, Thái Nguyên, Kon Tum, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Bình Phước, Lào Cai, Phú Yên, Yên Bái, Bắc Ninh và TP. Hải Phòng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém của công tác này. Đó là, tình hình TNGT vẫn diễn biến phức tạp, số người chết tăng 1,66%, còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Có 27 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2017, trong đó có 14 tỉnh tăng trên 40% là Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Hậu Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Long An, Quảng Nam, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Trị, Gia Lai. Đặc biệt, có 3 tỉnh tăng trên 150% là Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng.

Tình hình ô tô kinh doanh hợp đồng tổ chức hoạt động theo mô hình tuyến vận tải cố định, nhất là việc đón trả khách không đúng nơi quy định sâu trong nội đô Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương khác (xe dù, bến cóc) có xu hướng tăng mạnh, gây mất trật tự ATGT, cạnh tranh bất bình đẳng với dịch vụ xe chở khách với dịch vụ xe cố định. Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là những ngày giáp Tết.

Chỉ ra nguyên nhân các hạn chế, yếu kém nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, dịp Tết Nguyên đán phương tiện và mật độ tham gia giao thông lớn, các vi phạm về trật tự ATGT có xu hướng tăng, như vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, trẻ em tự điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe mô tô khi chưa được tập huấn kỹ năng cơ bản để lái xe an toàn còn phổ biến. Còn hạn chế về hiệu lực trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực thi công vụ trên địa bàn ngoài đô thị chưa đủ lực lượng, phương tiện để khép kín địa bàn tuần tra, kiểm soát, còn tâm lý nể nang, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm. Do đó, cần tăng cường quản lý và xử lý hành vi gian lận trong cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm.

Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang ATGT, sử dụng lòng lề đường để tổ chức đám cưới, đám tang phức tạp, uy hiếp ATGT, thiếu vạch sơn biển báo giao thông còn khá phổ biến trên các tuyến đường tỉnh, huyện, chưa hoàn thành dứt điểm việc xử lý các “điểm đen”, các quy định về thiết bị và tính năng bảo đảm ATGT trên phương tiện kinh doanh vận tải chưa đầy đủ...

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh một số việc cần làm ngay đối với một số bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương không chờ Thông báo kết luận của Hội nghị này mới triển khai thực hiện, mà tổ chức làm ngay sau Hội nghị trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương. Cụ thể, Ủy ban ATGTQG ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn trong năm 2018 và Chỉ thị của Thủ tướng về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức về việc thực hiện “đã uống rượu bia, không lái xe” và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông.

Có giải pháp hiệu quả giảm tải hạ tầng đô thị

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược ATGT đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 để làm cơ sở bổ sung, điều chỉnh chiến lược ATGT phù hợp với tình hình mới, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2018-2021. Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TPHCM, hoàn thiện dự thảo nghị quyết về bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông, giai đoạn 2018-2021.

“Trong dự thảo Nghị quyết lần này cần có đánh giá, bổ sung những nội dung lớn mà Chính phủ đã nêu tại nhiều hội nghị. Đó là, không cho phép xây dựng nhà cao tầng trong nội đô trung tâm tại Hà Nội và TPHCM nhằm giảm tải hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị và đầu tư phát triển hạ tầng nội đô là hết sức quan trọng. Phát triển các đô thị vệ tinh, kết nối hạ tầng, giảm tải cho nội đô, bố trí lại lực lượng dân cư và lao động, ứng dụng công nghệ thông minh trong điều hành giao thông, nghiên cứu xây dựng các chế tài xử lý đủ mạnh, nghiêm khắc để hạn chế TNGT, tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông với sự tham gia hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng đoàn thể chính trị-xã hội và các cơ quan truyền thông”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ.

Đối với Bộ GTVT, Phó Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm, bổ sung ngay các điều kiện về an toàn kỹ thuật phương tiện, nhất là đối với ô tô kinh doanh vận tải trong nghị định thay thế Nghị định 86/NĐ-CP về kinh doanh vận tải. Kiên quyết đình chỉ đối với lái xe xét nghiệm dương tính với ma túy.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, như cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh, đường cao tốc Hải Phòng-Hạ Long, Trung Lương-Mỹ Thuận, Mỹ Thuận-Cần Thơ, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, kể cả nghiên cứu phát triển đường sắt từ TPHCM đi về các tỉnh Tây Nam Bộ. Quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ bảo trì đường bộ, ưu tiên xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ấn TNGT trên các đường đèo dốc nguy hiểm khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, các điểm giao cắt giữa đường bộ-đường sắt, khắc phục tình trạng cầu hẹp hơn đường trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Để cao trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương, người đứng đầu.

“Thấy rõ nguyên nhân rồi thì phải tập trung khắc phục cho được. Đấy là lương tâm, trách nhiệm của người đứng đầu, người có trách nhiệm”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, vận hành các trạm kiểm tra tải trọng xe cố định và hệ thống thiết bị thu phí không dừng tại các trạm thu giá, ưu tiên các trạm trên Quốc lộ 1 và địa bàn lân cận Hà Nội, TPHCM. Phối hợp với các bộ, ngành để ban hành quy định về bắt buộc kiểm tra tải trọng tại các đầu mối hàng hóa, kho bãi, bến cảng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải, nhất là kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hình thức vận tải theo hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô, xây dựng phần mềm quản lý ô tô kinh doanh vận tải và ứng dụng internet và điện thoại thông minh.

Đối với Bộ Công an, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chính phủ xây dựng Nghị định quy định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu TNGT; tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư; ưu tiên xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến cao tốc, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; phối hợp với ngành GTVT xây dựng các phương án phân luồng, xử lý các trường hợp ùn tắc giao thông, rà soát sửa đổi, bổ sung các phương án phân luồng giao thông khu vực Thủ đô Hà Nội và TPHCM với các địa phương lân cận; nghiên cứu các tiêu chí đánh giá ùn tắc giao thông, điều tiết phân bổ kinh phí hỗ trợ công an một số địa phương có nguồn thu khó khăn để chi cho công tác này.

Giao nhiệm vụ nhưng 2 năm chưa hoàn thành

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Công an có giải pháp xử lý đối với phương tiện giao thông bị tạm giữ để xử phạt hành chính nhưng chủ xe không đến giải quyết, bỏ luôn phương tiện. Hiện nay, công an các quận, huyện đang tạm giữ một số lượng lớn phương tiện loại này, gây lãng phí và công sức của nhiều lực lượng. “Việc này, tôi đã giao cho các bộ hơn 2 năm qua mà các bộ chưa làm xong”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhắc nhở.

Ban An toàn giao thông các tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông các quận, huyện triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự ATGT đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. Đồng thời, tập trung kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, quản lý an toàn kỹ thuật và môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, tổ chức lại các tuyến xe khách liên tỉnh trong cự ly 80-100 km theo mô hình quản lý xe buýt, kết nối với mạng lưới xe buýt trong nội thành; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng về bảo vệ hành lang giao thông đường bộ, đường sắt, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, lề đường các khu vực đô thị; sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ để xử lý “điểm đen” về TNGT, chú trọng sơn vạch tim đường, làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính; tiếp tục nhân rộng các mô tự quản tại các điểm giao cắt không có rào chắn.

Các cơ quan truyền thông vào cuộc tuyên truyền, phản ánh tích cực về công tác bảo đảm trật tự ATGT, tăng cường hoạt động giám sát trong cộng đồng như tình trạng “xe dù, bến cóc” lộng hành, xe chở quá tải...

Đối với các bộ, ngành là thành viên Ủy ban An toàn giao thông, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai có hiệu quả công việc được giao, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm trật tự ATGT thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

3 tháng: Xử phạt hơn 600 tỷ đồng vi phạm giao thông

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết quý 1/2018, lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý 914.396 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (giảm 115.018 trường hợp (-11,17%) so với cùng kỳ năm 2017), phạt tiền 553,586 tỷ đồng (giảm 62,179 tỷ đồng (-10,09%) so với cùng kỳ năm 2017); tước giấy phép lái xe 71.982 trường hợp; tạm giữ 137.559 phương tiện, trong đó đã xử lý vi phạm theo các chuyên đề: Người điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm: 130.174 trường hợp; Vi phạm quy định về nồng độ cồn: 8.032 trường hợp; xe chở quá tải 6.626 trường hợp; quá hạn kiểm định, chưa kiểm định 1.019 trường hợp; khai thác cát, sỏi trái phép trên đường thủy: 178 trường hợp; phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm và không đảm bảo an toàn: 3.585 trường hợp.

Lực lượng chức năng trong Quân đội đã kiểm tra hơn 750 lượt ô tô quân sự hoạt động ở ngoài doanh trại; chấn chỉnh, xử lý 30 lượt xe vi phạm.

Thanh tra Bộ GTVT đã thực hiện 18 cuộc thanh tra, kiểm tra; lực lượng thanh tra toàn ngành giao thông vận tải thực hiện 27.062 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện 21.427 vụ vi phạm, xử phạt 91.651 triệu đồng, tạm giữ 99 ô tô, đình chỉ hoạt động 254 bến, phương tiện vi phạm, thực hiện giám sát 516 kỳ sát hạch ô tô, mô tô.

Tình hình TNGT diễn biến phức tạp, mức giảm TNGT không đạt yêu cầu, số người chết tăng so với cùng kỳ 1,66%; còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người; vụ TNGT giữa xe cứu hỏa và xe chở khách khiến dư luận rất chú ý. Tình trạng xe dù, bến cóc có xu hướng tăng mạnh, gây mất trật tự an toàn giao thông, cạnh tranh bất bình đẳng với dịch vụ xe chở khách theo tuyến cố định. Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Lê Sơn