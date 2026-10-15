Khắc phục sự cố tuyến cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc, đảm bảo cấp điện APEC 2027

Sáng 15/10, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang thông tin về phương án khắc phục sự cố đứt cáp ngầm tuyến 110kV Hà Tiên - Phú Quốc xảy ra ngày 29/11/2025 do đơn vị thi công ép cọc thép làm sàn đạo thuộc dự án Đường ven biển Hà Tiên trong hành lang an toàn tuyến cáp.

Công tác khắc phục sự cố đứt cáp ngầm tuyến 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, tỉnh An Giang hồi cuối năm 2025.

Theo Sở Công thương, đây là sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp điện phục vụ sinh hoạt của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và du lịch tại đặc khu Phú Quốc.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan phối hợp với ngành điện khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời, đóng điện lại tuyến cáp (đóng điện vào lúc 22h ngày 05/12/2025) để hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn cung cấp điện.

Về phương án xử lý lâu dài, ông Lê Thanh Hải cho biết, UBND tỉnh An Giang đã thống nhất chủ trương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam nghiên cứu, triển khai phương án sửa chữa, hoàn trả toàn bộ tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc theo thiết kế ban đầu đã được phê duyệt.

Thực hiện phương án nối lại khoảng 100m cáp ngầm bằng cách sử dụng 2 hộp nối cáp ngầm đặt trên biển để hoàn trả theo hiện trạng ban đầu, khôi phục tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc theo thiết kế được phê duyệt thì thời gian cắt điện dự kiến kéo dài từ 20-25 ngày, tổng kinh phí dự kiến hơn 34 tỷ đồng.

Công an tỉnh An Giang cho biết, công tác điều tra xử lý sự cố ép cọc gây đứt cáp ngầm tuyến Hà Tiên - Phú Quốc vẫn đang trong quá trình điều tra, giám định chưa có kết quả cuối cùng.

"Cái khó nữa là tuyến cáp này đã thi công từ năm 2014 nhưng đến nay các linh kiện (hộp nối cáp) vẫn phụ thuộc vào nhà sản xuất từ Ý, phải đặt hàng đủ số lượng mới sản xuất và mất nhiều tháng mới giao hàng. Vấn đề này, Tổng công ty Điện lực Miền Nam cũng đã liên hệ đặt hàng rồi", ông Lê Thanh Hải nói.

Còn đại diện Công an tỉnh An Giang cho biết, hành vi ép cọc thép sàn đạo làm đứt cáp ngầm tuyến cáp 110kV vẫn đang chờ kết quả giám định, đang trong quá trình điều tra chưa có kết quả cuối cùng.

Bên cạnh xử lý sự cố cáp ngầm, tỉnh An Giang đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ ngành điện đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm trên địa bàn Phú Quốc. Đến nay, 3 công trình quan trọng gồm: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và các đường dây đấu nối; đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc đã hoàn thành và đóng điện vận hành.

Các công trình này hình thành liên kết mạch vòng 110kV giữa các trạm, nâng cao rõ rệt năng lực truyền tải, khả năng dự phòng và độ tin cậy cung cấp điện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã bố trí nguồn vốn 368 tỷ đồng để triển khai 3 công trình cấp điện trực tiếp cho APEC 2027, gồm: Hạ ngầm và phát triển lưới điện trung, hạ thế đường ĐT 975; Cấp điện cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và tuyến tàu điện LRT khu vực sân bay; Cấp điện khu vực Trung tâm Hội nghị APEC và tuyến LRT khu vực Trung tâm Hội nghị.

Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành, đóng điện trong tháng 4/2027. Khi đó Trung tâm Hội nghị sẽ được cấp điện qua 5 phát tuyến 22kV từ 2 nguồn. Sân bay được cấp điện qua 4 phát tuyến 22kV từ 2 nguồn, bảo đảm tính dự phòng tối đa.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực An Giang tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình khắc phục sự cố và tiến độ thi công các dự án.

Quan điểm của tỉnh là bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và tổ chức thành công APEC 2027 tại Phú Quốc.

"Tỉnh xác định việc khắc phục sự cố cáp ngầm phải được triển khai đồng bộ với việc hoàn thiện hệ thống lưới điện, nâng cao năng lực dự phòng và tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện. Qua đó, từng bước củng cố an ninh năng lượng, tạo nền tảng hạ tầng thiết yếu cho sự phát triển lâu dài của đặc khu Phú Quốc", Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang nói.