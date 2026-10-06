Khắc phục sự cố máy thi công bị đổ tại dự án rạch Xuyên Tâm

Hiện trường sự cố máy thi công gia cố nền CDM bất ngờ đổ về hướng đường Bùi Hữu Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, tại khu vực thuộc gói thầu XL-01 của dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật). Trong quá trình đưa thiết bị vào phạm vi công trình và tiến hành lắp dựng, máy thi công gia cố nền CDM bất ngờ đổ về hướng đường Bùi Hữu Nghĩa, phần đầu thiết bị đổ vào tuyến hẻm.

Sự cố máy thi công gia cố nền CDM đang được đơn vị thi công và tư vấn giám sát khắc phục.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thiết bị bị gãy trục mâm, dẫn đến đổ. Bước đầu, sự cố chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản xung quanh khu vực; tuy nhiên, việc thiết bị đổ gây cản trở tạm thời giao thông trên tuyến đường.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương triển khai rào chắn, phân luồng giao thông, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục, đưa thiết bị trở lại khu vực dự án. Đến 18 giờ cùng ngày, công tác khắc phục sự cố vẫn đang được triển khai.

Theo báo cáo từ Chủ đầu tư, đây là một trong 8 dàn thiết bị khoan CDM được liên danh nhà thầu mới bổ sung, nhằm tăng cường thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thiết bị gặp sự cố đang trong giai đoạn lắp dựng và chưa được các bên tiến hành kiểm định tại công trình.

Chủ đầu tư cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau sự cố, đồng thời rà soát công tác an toàn nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tương tự trong quá trình thi công trên toàn dự án.

Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2023-2028. Dự án cải tạo, xây dựng hơn 8,8 km tuyến rạch, gồm tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6,6 km và 3 tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu với tổng chiều dài hơn 2,2 km.

Dự án được triển khai qua 3 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói XL-01 thực hiện đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, gồm rạch Cầu Sơn dài 2,94 km; gói XL-02 thực hiện đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu, dài khoảng 4,5 km; gói XL-03 thực hiện đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, dài khoảng 1,3 km.