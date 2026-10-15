Khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc, chuẩn bị hạ tầng điện cho APEC 2027

Cơ quan chức năng khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Ngày 29/11/2025, tuyến cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên-Phú Quốc gặp sự cố bất ngờ. Đây là tuyến độc đạo đóng vai trò sống còn trong việc cung cấp điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và du lịch trên toàn địa bàn đảo Phú Quốc.

Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã nhanh chóng chỉ đạo Sở Công thương cùng các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành điện khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục tạm thời.

Nhờ sự tập trung cao độ, đến 22 giờ ngày 5/12/2025, tuyến cáp đã được đóng điện trở lại thành công, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn cung cấp điện cho người dân và doanh nghiệp trên đảo.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang trả lời báo chí. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Thông tin tại buổi họp giao ban báo chí ngày 15/10, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang nhận định sự cố đứt tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc là nghiêm trọng.

Về phương án xử lý triệt để, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền nam nghiên cứu, triển khai phương án sửa chữa, hoàn trả toàn bộ tuyến cáp ngầm theo đúng thiết kế ban đầu đã phê duyệt. Điều này bảo đảm tuyệt đối an toàn kỹ thuật, vận hành ổn định lâu dài và phù hợp với quy hoạch, cảnh quan khu vực.

Bên cạnh việc khắc phục tuyến cáp ngầm, tỉnh An Giang đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ ngành điện đẩy nhanh tiến độ hàng loạt công trình lưới điện trọng điểm trên địa bàn.

Đến nay, 3 công trình lớn mang tính bước ngoặt đã chính thức hoàn thành và đóng điện vận hành bao gồm: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và các đường dây đấu nối; Đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc. Đường dây 110kV Phú Quốc-bắc Phú Quốc.

Sự xuất hiện của các công trình này giúp hình thành liên kết mạch vòng 110kV giữa các trạm, nâng cao rõ rệt năng lực truyền tải, tạo khả năng dự phòng cao và tăng độ tin cậy cung cấp điện. Đây chính là bệ phóng hạ tầng vững chắc phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Công nhân ngành điện khắc phục sự cố cáp ngầm. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Song song đó, Tổng Công ty Điện lực miền nam đã bố trí nguồn vốn hơn 368 tỷ đồng để triển khai 3 dự án trọng điểm cấp điện trực tiếp cho APEC 2027, dự kiến sẽ đóng điện đồng bộ vào 4/2027 gồm: Hạ ngầm và phát triển lưới điện trung, hạ thế đường ĐT.975; Cấp điện cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và tuyến tàu điện LRT khu vực sân bay; Cấp điện khu vực Trung tâm Hội nghị APEC 2027 và tuyến LRT khu vực Trung tâm Hội nghị.

Liên quan sự cố đứt cáp ngầm, ngày 13/10 trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 29/11/2025, công nhân xí nghiệp lưới điện cao thế An Giang thuộc Công ty điện lực An Giang đang làm nhiệm vụ thì phát hiện tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc bị sự cố, nghi ngờ là do đơn vị thi công thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Thành KG gây ra trong quá trình thi công cầu nên đến Công an phường Tô Châu trình báo.

Ngày 19/3/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận giải quyết.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trả lời Báo Nhân Dân liên quan vụ việc, ngày 13/10. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Nhận định nguyên nhân ban đầu của quá trình điều tra, xác định sự cố đứt cáp ngầm do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Thành KG thi công ép cọc thép sàn đạo gây ra do vô ý.

“Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiếp nhận tin báo và tiến hành điều tra, xác minh. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh, trong đó tập trung đôn đốc giám định và trả lời về chuyên môn của các tổ chức có liên quan”, Đại tá Nguyễn Nhật Trường cho biết.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chỉ đạo Công an tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công thương khẳng định, quan điểm xuyên suốt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang là bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục, ổn định cho đời sống nhân dân và hoạt động doanh nghiệp, đồng thời tạo đà phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và tổ chức thành công sự kiện APEC 2027.

Tỉnh An Giang xác định việc khắc phục sự cố cáp ngầm phải đi đôi với hoàn thiện hệ thống lưới điện, nâng cao năng lực dự phòng và siết chặt kỷ luật trong quản lý, đầu tư xây dựng. Qua đó, từng bước củng cố vững chắc an ninh năng lượng, tạo dựng nền tảng hạ tầng thiết yếu cho sự phát triển bứt phá của Đặc khu Phú Quốc trong tương lai.