Khắc phục sự cố cầu trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành

Mưa lớn kéo dài khiến 1 đoạn đường Nghi Sơn - Bãi Trành qua địa bàn xã Thanh Kỳ đứt gãy với chiều dài tầm 6m. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng Thanh Hóa, cập nhật đến 9 giờ 30 phút ngày 9/11/2026, sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông trên tuyến. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị bảo dưỡng đường bộ đã tổ chức rào chắn, cảnh báo và phân luồng giao thông tại Km19+200 đối với hướng từ Nghi Sơn đi Bãi Trành và Km30+600 đối với hướng từ Bãi Trành đi Nghi Sơn. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục đến ngày 11/11/2026, tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp tại khu vực.

Trước tình hình trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa và Khu Quản lý đường bộ I khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, huy động lực lượng, phương tiện và vật tư để khắc phục sự cố.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa duy trì hệ thống rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo tại hai đầu cầu; bố trí người trực gác 24/24 giờ, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức phân luồng giao thông từ xa tại Km19+200, Km30+600 và các nút giao với Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông thông tin rộng rãi phương án phân luồng để người dân, doanh nghiệp vận tải chủ động lựa chọn lộ trình.

Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý Sở Xây dựng Thanh Hóa tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị, chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng và nhà thầu triển khai ngay việc gia cố mố cầu, xử lý nền đường đầu cầu. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu phương án làm đường tránh hoặc cầu tạm nhằm sớm khôi phục giao thông, phấn đấu thông xe tối thiểu một làn.

Việc cho phương tiện lưu thông trở lại chỉ được thực hiện sau khi công trình đã được kiểm tra, đánh giá và xác định bảo đảm an toàn. Cùng với đó, các đơn vị cần rà soát toàn bộ cầu, cống và những đoạn tuyến xung yếu khác để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn do mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Thanh Kỳ ngập cục bộ gây chia cắt về giao thông. Ảnh: TTXVN phát

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa báo cáo tình hình hư hỏng, phương án khắc phục, thời gian dự kiến thông xe, những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ vật tư dự phòng để xem xét, điều động theo quy định.

Về phía Khu Quản lý đường bộ I, đơn vị được giao phối hợp với Sở Xây dựng Thanh Hóa trong tổ chức giao thông, điều tiết và phân luồng; chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng quốc lộ có liên quan bố trí biển báo, hướng dẫn phương tiện từ xa tại các nút giao với tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng rà soát, chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện dự phòng tại các kho thuộc phạm vi quản lý như dầm cầu, cọc thép, rọ thép... để kịp thời bàn giao khi có đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hóa và chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai nhiệm vụ, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo kết quả khắc phục cho đến khi tuyến đường được thông xe trở lại, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong điều kiện mưa lớn còn tiếp diễn.