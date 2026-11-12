Khắc phục sạt lở, từng bước thông suốt giao thông miền Trung

Báo cáo nhanh của Cục Đường bộ đến ngày 12/11, mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại kết cấu hạ tầng đường bộ.

Khắc phục sạt lở cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong. Ảnh: Cục Đường bộ.

Đặc biệt ảnh hưởng đến giao thông trên cả hệ thống đường bộ do Trung ương và địa phương quản lý.

Trên các tuyến đường bộ do Trung ương quản lý, giao thông cơ bản đã thông suốt, chỉ còn một vị trí ách tắc do sạt lở trên tuyến Trường Sơn Đông.

Đáng chú ý cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, mưa lớn gây sạt lở taluy dương tại một số vị trí. Tại Km1288+170 - Km1288+240 (phải tuyến), đất đá tràn xuống mặt đường, có vị trí dày tới 1,3m khiến phương tiện không thể lưu thông.

Ngay sau khi phát hiện sự cố lúc 5h13’ ngày 12/11, Cục Đường bộ đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ III phối hợp Ban Quản lý dự án 7 và lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, phân luồng phương tiện, huy động máy móc, nhân lực khẩn trương hót dọn đất đá.

Sau 47 phút, các đơn vị đã khôi phục lưu thông một làn xe. Đến 10h25 cùng ngày, toàn bộ đất đá được thu dọn, mặt đường được vệ sinh, bảo đảm phương tiện lưu thông bình thường.

Một vị trí sạt lở khác tại Km1287+750 - Km1287+850 cũng được xử lý, thông xe hoàn toàn lúc 6h cùng ngày.

Ngoài ra tại cầu Suối Máng Km1285+260 xảy ra xói lở mái taluy khu vực mố M1. Cục Đường bộ đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ III khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý ban đầu, ngăn hố xói phát triển. Giao thông qua cầu hiện vẫn lưu thông bình thường.

Trên tuyến Trường Sơn Đông, sạt lở taluy dương tại Km117+820 (phải tuyến) thuộc xã Nam Trà My gây tắc đường. Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đang khẩn trương hót dọn đất đá, dự kiến thông xe trong ngày 12/11.

Với các tuyến đường do địa phương quản lý, mưa lớn gây hư hỏng công trình, ngập nước và ách tắc giao thông tại nhiều vị trí.

Cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành (tỉnh Thanh Hóa) tiếp tục bị gián đoạn giao thông do sụt lún đường dẫn đầu cầu mố M2. Các đơn vị đã rào chắn, cảnh báo và tổ chức phân luồng phương tiện từ xa.

Ở Quảng Trị, các điểm tắc đường trước đó đã cơ bản được khắc phục, thông xe. Tuy nhiên tại Km58+00 trên tuyến Quốc lộ 12C, mái taluy dương vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở gây mất an toàn giao thông.

Tại Đà Nẵng đến 11h ngày 12/11 còn ghi nhận các điểm ách tắc do ngập nước và sạt lở. Quốc lộ 14H, đoạn Km65+402 - Km66+675, khu vực từ cầu Khe Rinh đến cầu Khe Ré thuộc xã Quế Phước, nước ngập sâu từ 1 - 1,5m, gây tắc đường.

Quốc lộ 24C sạt lở xảy ra tại 4 vị trí, trong đó 3 vị trí đã được thông xe bước 1, còn một vị trí tại Km84+00 thuộc xã Trà Liên đang được khẩn trương khắc phục.

Quốc lộ 40B, 6 vị trí sạt lở đã được thông xe bước 1. Riêng đoạn Km34+390 - Km54+540 đang triển khai dự án Liên kết vùng miền Trung, phương tiện lưu thông khó khăn. Vị trí sạt lở tại Km41+700, khu vực đèo Liêu, xã Lãnh Ngọc cũng đã được khắc phục bước đầu.

Tại Đắk Lắk đến 11h ngày 12/11, ghi nhận nhiều điểm ngập gây ách tắc trên các tuyến QL.19C, ĐT.641, ĐT.642 và ĐT.650. Độ sâu ngập phổ biến từ 40cm đến 1,5m, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân và phương tiện.

Bên cạnh đó, tại Km28+400 - Km28+450 trên tuyến ĐT.647 thuộc xã Phú Mỡ xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường.

Đơn vị thi công đang hót dọn, tổ chức thông xe một làn và dự kiến hoàn thành thông xe toàn bộ vào 16h ngày 12/11.