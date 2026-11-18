Đoàn công tác của Sở Xây dựng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở vào sáng nay 18/11. Ảnh: CÔNG TÚ

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam cho biết, đơn vị trực tiếp quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến quốc lộ 40B (đoạn lý trình km1+770 - km85+850) và quốc lộ 24C (đoạn lý trình km80+365 - km94+540). Do ảnh hưởng của đợt mưa từ ngày 9 đến 13/11/2026, trên hai tuyến đường này đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy dương, gây ách tắc giao thông.

Theo thống kê, quốc lộ 40B có 9 vị trí sạt lở tại đoạn lý trình km68+000 - km85+520 (thuộc địa phận xã Trà Tân) với khối lượng đất đá ước tính gần 6.000m3. Trong khi đó, sạt lở taluy dương trên quốc lộ 24C gây tắc đường tại 12 vị trí, kéo dài từ lý trình km80+380 đến km89+560 (địa phận các xã Trà Liên, Trà Tân, Trà My), với khối lượng ước tính gần 10.000m3.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thành Hưng (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra hiện trường khắc phục quốc lộ 40B. Ảnh: CÔNG TÚ

Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Nam - đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ 40B đoạn lý trình km85+850 - km141+080 (giáp tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đoạn tuyến này bị sạt lở taluy dương, đất đá tràn lấp mặt đường và rãnh dọc tại 22 vị trí (trong đó 3 điểm gây tắc đường). Đơn vị đang huy động lực lượng dọn toàn bộ. Bên cạnh đó, mặt đường láng nhựa cũ tại 5 vị trí bị hư hỏng với diện tích khoảng 7.500m2 từ lý trình km121+370 - km127+200 (địa phận các xã Nam Trà My, Trà Linh).

Theo đại diện Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam, sau khi hoàn thành thông xe bước một, những ngày qua đơn vị tiếp tục xúc dọn đất đá sạt lở, dự kiến sẽ hót dọn xong toàn bộ khối lượng nêu trên trước ngày 22/11/2026.

Xúc dọn đất đá sạt lở trên quốc lộ 24C. Ảnh: CÔNG TÚ