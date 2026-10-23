Khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đạt kết quả cao nhất

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Cục Chính sách - Xã hội, Tổng Cục Chính trị; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm giai đoạn 1, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp, đảm bảo quyết liệt, hiệu quả. Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị thu thập, cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập; tiếp nhận 75 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đồng thời nhanh chóng kiện toàn, bổ sung lực lượng, kinh phí, trang bị, phương tiện, tổ chức lại Đội tìm kiếm từ 18 lên 67 đồng chí.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tham gia 25.385 ngày công, đào bới trên 38 nghìn mét khối đất đá để tìm kiếm, quy tập. Đến nay đã quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 52 mộ đơn, 11 mộ tập thể; tổ chức truy điệu, an táng 3 đợt với 144 hài cốt, bàn giao 5 hài cốt đã xác định danh tính cho 4 địa phương để tổ chức truy điệu, an táng theo nguyện vọng thân nhân. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh tiếp tục được phối hợp thực hiện trên địa bàn 12 xã biên giới, đến ngày 15-10-2026 đã hoàn thành thi công với diện tích 4.460 ha, đạt 100%, hoàn thành trước 2 tháng so với kế hoạch. Công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN được triển khai chặt chẽ, đúng quy định.

Thời gian tới, tỉnh tập trung tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm với mục tiêu hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xác minh, đính chính, bổ sung thông tin mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, lấy mẫu ADN đối với 100% mộ liệt sĩ có một phần thông tin, tiếp tục lấy mẫu thân nhân liệt sĩ đợt 2, tiếp tục rà phá bom mìn, vật nổ theo quyết định của cấp trên.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Các đại biểu nhấn mạnh việc phân công trách nhiệm theo tinh thần "6 rõ"; đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập tại vùng lõi mặt trận Vị Xuyên; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 đánh giá cao vai trò tích cực của Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang trong công tác tham mưu, phối hợp cũng như triển khai nhiều cách làm hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí nhấn mạnh, Tuyên Quang là địa bàn đặc biệt khó khăn với địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, diện tích bom mìn, vật nổ còn tồn sót lớn. Tuy nhiên, bằng nội lực của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày di vật thu được trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị, trong năm 2027 và Giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hơn nữa để công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao nhất. Từ đó hoàn thành các chỉ tiêu của Chiến dịch, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027).