Viettel đã đưa vào hoạt động 1.337 trạm phát sóng tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư có từ 50 người trở lên. Ảnh: Đinh Hà.

Khoảng 130.000 người dân tại các thôn, bản và cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới được tiếp cận mạng di động tốc độ cao sau khi Viettel hoàn thành chương trình khắc phục các điểm lõm sóng trong năm 2026.

Thông tin được công bố tại hội nghị tổng kết chương trình phủ sóng di động do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 20/11. Theo đó, sau hơn 7 tháng triển khai, Viettel đã đưa vào hoạt động 1.337 trạm phát sóng tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư có từ 50 người trở lên.

Chương trình được triển khai tại 23 tỉnh, thành phố, nâng tỷ lệ dân số được phủ sóng di động Viettel trên toàn quốc lên 99,7%.

Trước đó, vào tháng 3, Thủ tướng Chính phủ giao Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel khắc phục các điểm lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới trong năm nay.

Đây là những khu vực còn khó tiếp cận sau nhiều năm mở rộng hạ tầng viễn thông, chủ yếu nằm ở địa hình đồi núi chia cắt, xa nguồn điện và đường giao thông. Tại nhiều vị trí, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận, khiến việc vận chuyển thiết bị và xây dựng trạm phát sóng gặp nhiều khó khăn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Viettel đã triển khai đồng thời các công đoạn khảo sát, thiết kế, lựa chọn vị trí và chuẩn bị vật tư ngay từ tháng 3. Giải pháp truyền dẫn được lựa chọn theo điều kiện địa hình từng khu vực.

Tại những nơi có thể kéo cáp, nhà mạng triển khai khoảng 3.800 km cáp quang cùng 10.000 cột phục vụ tuyến truyền dẫn. Với những vị trí không thể đưa cáp quang tới, Viettel sử dụng 170 tuyến viba để kết nối các trạm phát sóng.

Đối với những điểm biệt lập hơn, giải pháp kết nối vệ tinh quỹ đạo thấp được lựa chọn. Trong khi đó, các trạm chưa có điện lưới được cấp nguồn thông qua hơn 600 km đường dây kéo mới và hệ thống năng lượng mặt trời.

Quá trình triển khai còn có sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội, Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và người dân. Ở những nơi đường sá không cho phép vận chuyển bằng phương tiện cơ giới, lực lượng tại chỗ tham gia đưa vật tư, thiết bị đến vị trí xây dựng.

Theo Viettel, việc phủ sóng di động tại các khu vực này giúp người dân có thêm điều kiện liên lạc và tiếp cận các dịch vụ số. Tại những nơi trước đây chưa có tín hiệu ổn định, người dân có thể nhận thông tin cảnh báo thiên tai, liên lạc khi cần hỗ trợ, trong khi học sinh có thêm điều kiện tiếp cận học liệu trực tuyến.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Riêng tại khu vực biên giới, 48 trạm mới được triển khai nhằm hỗ trợ lực lượng Bộ đội Biên phòng trong hoạt động tuần tra và quản lý đường biên.

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, yêu cầu Viettel tiếp tục bảo đảm hạ tầng viễn thông hoạt động ổn định, an toàn, đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng về thiết bị và nguồn điện tại chỗ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, việc hoàn thành xây dựng các trạm phát sóng mới chỉ là bước đầu, trong khi yêu cầu tiếp theo là duy trì khả năng liên lạc tại các khu vực khó khăn, kể cả khi xảy ra sự cố.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, cho biết vẫn còn những cụm dân cư nhỏ, dưới 30 người chưa được kết nối.

Thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp để mở rộng vùng phủ đến những khu vực có ít hộ dân và điều kiện tiếp cận khó khăn hơn.