Khắc phục kịp thời sự cố sạt trượt đê tả sông Đáy tại phường Phù Vân

Đóng cọc tre chân đê xử lý sự cố sạt trượt mái thượng lưu đê tả sông Đáy đoạn qua phường Phù Vân.

Điểm sạt trượt mái đê tả sông Đáy được phát hiện tại K103,900 ÷ K103,910, chiều dài khu vực sạt trượt trên mặt đê khoảng 10m, chiều sâu từ 0,3 - 0,8m, phạm vi sạt trượt mái phía dưới khoảng 34m. Tại điểm xảy ra sự cố, phía thượng lưu có chân đê là ao sâu; phía hạ lưu có cơ đê rộng khoảng 4,0m, có ao sâu.

Khu vực xảy ra sự cố sạt trượt mái thượng lưu đê tả Đáy tại phường Phù Vân.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND phường Phù Vân đã phối hợp với Hạt Quản lý đê Phủ Lý thực hiện công tác xử lý ngay giờ đầu. Phường huy động 100 nhân lực (gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân, quản lý đê nhân dân...), sử dụng 75 m³ đất đắp cơ đê, 5.000 bao tải, 1.900 cọc tre, 1.800m2 bạt, phương tiện (máy xúc, xe vận tải...).

Biện pháp xử lý được thực hiện, gồm: đóng cọc tre chân đê thượng lưu vị trí sạt trượt; đắp bao tải đất giữ chân đê và khối đất sạt trượt ổn định trở lại, phủ bạt phạm vi sạt trượt không cho nước mưa chảy vào khe nứt sạt trượt.

Sự cố sạt trượt mái thượng lưu đê tả Đáy đoạn qua phường Phù Vân được xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn tuyến đê.

Cùng với xử lý điểm sạt trượt mái thượng lưu đê tả sông Đáy, phường Phù Vân đã tổ chức khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố bằng dây cảnh báo; đặt biển báo nguy hiểm, hạn chế người và phương tiện qua lại (các phương tiện có tải trọng lớn), nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ làm tăng phạm vi sạt trượt.

Sự cố được phát hiện ngày 18/9, qua thời gian theo dõi, phường Phù Vân phối hợp với Hạt Quản lý đê Phủ Lý xử lý và hoàn thành trong ngày 19 và 20/9. Hiện nay, điểm xảy ra sự cố trên đê tả sông Đáy trên địa bàn phường Phù Vân cơ bản ổn định. Phường giao lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, ứng trực thường xuyên tại khu vực đê xảy ra sự cố nhằm sớm phát hiện khi có bất thường xảy ra, đảm bảo an toàn cho tuyến đê đoạn qua địa bàn.