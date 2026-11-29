Dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn xây dựng 18 cầu, gồm 16 cầu trên tuyến cao tốc và 2 cầu vượt cao tốc.Tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn

Những ngày này, trên công trường Dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công, huy động máy móc, thiết bị triển khai các hạng mục nền đường, cầu và công trình phụ trợ. Theo báo cáo của chủ đầu tư, liên danh nhà thầu hiện duy trì 43 mũi thi công chính với hơn 500 đầu máy, thiết bị.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 28,8km, gồm tuyến cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn dài khoảng 28,4km và đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4km; xây dựng 18 cầu, trong đó có 16 cầu trên tuyến cao tốc và 2 cầu vượt cao tốc.

Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới với cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển khu vực phía Bắc tỉnh.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 99%, với 260ha trong tổng số 261,8ha đất phải thu hồi. Tính theo chiều dài tuyến, mặt bằng đã được giải phóng trên 28,45km/28,8km.

Các khu tái định cư phục vụ dự án cơ bản hoàn thành. Trong đó, Khu tái định cư Thanh Mai đã hoàn thành 100% khối lượng, được bàn giao và đưa vào sử dụng; Khu tái định cư Bản Áng (Thanh Thịnh) đạt 99% khối lượng thi công tại các vị trí không vướng mặt bằng. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật cũng cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, địa hình, địa chất phức tạp đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công. Một số vị trí cần nghiên cứu, điều chỉnh giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm ổn định công trình; đồng thời bổ sung cống, đường gom và hệ thống thoát nước phục vụ dân sinh.

Hiện có 24 vị trí cần bổ sung diện tích giải phóng mặt bằng để điều chỉnh độ dốc mái taluy đào, bảo đảm ổn định công trình; 1 hầm chui và 6 vị trí đường gom dân sinh đã được xử lý và tiếp tục triển khai xử lý.

Ông Trần Hải Đăng, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, cho biết: Thời tiết mưa nhiều khiến một số phần việc, nhất là thi công nền đường, bị ảnh hưởng. Vì vậy, đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, tăng cường máy móc, nhân lực tại các vị trí có thể triển khai, nhằm bám sát tiến độ và tập trung hoàn thành những khối lượng còn lại.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt lao động xây dựng trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn được triển khai đồng thời trên cả nước cũng gây khó khăn cho các nhà thầu.

Nguồn cung vật liệu chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Các mỏ Cốc Ngận, K15 và Suối Viền dù đã được UBND tỉnh tạo điều kiện nâng công suất nhưng đang trong quá trình điều chỉnh dây chuyền khai thác, chưa cung cấp đủ vật liệu cho dự án.

Nỗ lực bảo đảm tiến độ

Cùng với những khó khăn về điều kiện thi công, một số vị trí trong phạm vi được giao vẫn chưa được bàn giao mặt bằng. Theo ông Hồ Đình Hòa, Chỉ huy công trường Công ty CP Hồng Hà, tiến độ thi công lớp K95 tại phần việc của đơn vị hiện đạt khoảng 75-80%.

Ông Hòa cho biết, trong phạm vi thi công vẫn còn 7 hộ dân chưa di dời, bàn giao mặt bằng, dù Ban Quản lý dự án, chính quyền cấp xã và nhà thầu đã phối hợp vận động. Đơn vị mong muốn tỉnh, Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp giải quyết để không ảnh hưởng đến tiến độ chung. Nếu được bàn giao mặt bằng, đơn vị dự kiến hoàn thành phần việc vào tháng 6/2027.

Dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn đang được huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ.

Trước những khó khăn phát sinh, Ban Quản lý dự án 2 yêu cầu liên danh nhà thầu rà soát tình hình thi công thực tế, xây dựng lại biện pháp tổ chức thi công và tiến độ chi tiết đối với từng mũi, từng hạng mục. Đồng thời, huy động bổ sung nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị; chủ động tập kết cát, đá phục vụ thi công các lớp móng, mặt đường.

Ông Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, cho biết: Những khó khăn khách quan về mặt bằng, vật liệu đã được địa phương hỗ trợ tối đa. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

Cùng với các hạng mục đang triển khai, Dự án được bổ sung 2 nút giao nhằm tăng cường kết nối giao thông, phát huy hiệu quả đầu tư. Chủ đầu tư đang yêu cầu tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, phấn đấu khởi công trong tháng 12. Ban Quản lý dự án cũng đã báo cáo UBND tỉnh và đề nghị chính quyền xã Thanh Mai, phường Bắc Kạn phối hợp giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao để triển khai đồng bộ.

Đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn đòi hỏi sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và sự phối hợp quyết liệt của chính quyền địa phương trong giải quyết những vướng mắc còn tồn tại. Chủ động nguồn nhân lực, vật liệu, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình là những yếu tố quan trọng để dự án hoàn thành theo kế hoạch, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.