Khắc phục khó khăn, sớm thông hầm số 2 cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+000 - Km53+000) có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 9.997 tỷ đồng do Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm đại diện chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2028.

Quá trình thi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu gặp khó khăn về điều kiện tự nhiên, địa hình đồi núi sông hồ chia cắt.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, ông Bùi Chí Công - Giám đốc quản lý dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu cho biết, đến cuối tháng 9/2026, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2.319,9 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 8.332 tỷ đồng, tương đương 27,84%.

“Tuyến cao tốc đi qua nhiều núi cao, vực sâu, buộc các giải pháp thiết kế phải phức tạp hơn. Trên tuyến có khoảng 10km cầu cạn và 85% vật liệu đất đắp được điều phối.

Để thực hiện các hạng mục quan trọng, nhà thầu cần phải sử dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật thi công cao và nhân lực, thiết bị chuyên dụng”, ông Công chia sẻ.

Gói thầu XL-02 gồm thi công xây lắp (bao gồm khảo sát, lập thiết kế BVTC) 2 công trình hầm và các hạng mục nền, mặt đường, công trình trên tuyến đoạn từ Km34+990 - Km37+87,870 và đoạn từ Km37+798,400 - Km38+911,540 do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP Sông Đà 10 thực hiện.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL02, liên danh nhà thầu đã huy động khoảng 100 nhân sự với gần 30 thiết bị, tập trung triển khai các hạng mục, ưu tiên thi công hầm số 2.

Đến ngày 7/10, công tác đào và gia cố hầm chính đã đạt 450/609,5m, đạt hơn 66% chiều dài hầm. Tại khu vực quảng trường hầm số 2, lực lượng thi công đang thực hiện phá đá, triển khai thi công phía trước cửa hầm và đường dẫn đầu hầm.

Công tác đào và gia cố hầm chính đã đạt 450/609,5m, đạt hơn 66% chiều dài hầm. Ảnh: ĐC.

Khối lượng thực hiện đạt khoảng 60.000/266.000 m³. Công tác gia cố mái cơ và một phần hệ thống thoát nước mái cơ cũng đang được triển khai đồng thời, nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Song song với hạng mục hầm, các hạng mục đường và cầu cũng được tổ chức thi công theo điều kiện thực tế.

Đoạn tuyến từ Km35+196,70 đến Km35+318,33 đang thực hiện đào hạ nền, với khối lượng đạt 95.000/137.000 m³.

Với hạng mục cầu, tại cầu Km35+093, công tác thi công cọc khoan nhồi đã thực hiện 31/32 cọc, đồng thời triển khai thi công bệ, thân trụ.

Quá trình triển khai gói XL02 đặt ra nhiều khó khăn đối với công tác tổ chức thi công. Địa hình biệt lập, việc tiếp cận công trường qua đường thủy khiến thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị kéo dài.

Bên cạnh đó thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến việc vận chuyển và triển khai các hạng mục tại hiện trường.

Công tác đổ thải đất đá còn gặp khó khăn khi bãi thải hiện hữu dần hạn chế khả năng tiếp nhận, trong khi thủ tục đưa bãi thải bổ sung vào sử dụng chưa hoàn tất.

Biến động giá nhiên liệu, vật tư cùng một số thủ tục điều chỉnh thiết kế cũng tạo thêm áp lực đối với quá trình triển khai.

Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Trước tình hình đó, Ban điều hành gói XL02 chủ động rà soát kế hoạch, bố trí nhân lực và thiết bị theo từng mũi thi công.

Đồng thời phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tìm phương án tháo gỡ những vướng mắc về bãi thải, vận chuyển vật tư và thủ tục kỹ thuật.

Mục tiêu là tận dụng tối đa thời gian, điều kiện thi công thuận lợi để gia tăng khối lượng thực hiện.

Ban điều hành cũng kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh công tác phê duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh, xem xét cơ chế bù giá nhiên liệu, vật tư phù hợp với thực tế thi công, tạo cơ sở để nhà thầu chủ động nguồn lực và tổ chức thi công liên tục.