Khắc phục khó khăn, ổn định nền nếp dạy và học ở Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Lư

Một tiết học ở Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Lư, xã Tam Lư.

Thực hiện chủ trương sắp xếp trường học, xã biên giới Tam Lư đã tổ chức sáp nhập nguyên trạng con người, tài chính, tài sản của 4 trường học: THCS Sơn Hà, TH Sơn Hà, THCS Tam Lư, TH Tam Lư để thành lập Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Lư với trường chính và phân hiệu TH Sơn Hà. Năm học 2026-2027, nhà trường có 915 học sinh, gồm 492 học sinh TH và 423 học sinh THCS, được tổ chức thành 33 lớp. Theo kế hoạch, sẽ có 569 học sinh nội trú và 346 học sinh bán trú.

Tuy nhiên, do gặp nhiều yếu tố bất lợi trong quá trình thi công, trước khi đi vào năm học mới, Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Tam Lư mới chỉ cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ dạy và học. Nhà thầu vẫn đang gấp rút hoàn thiện các dãy nhà nội trú, bán trú và lắp đặt trang thiết bị. Trước yêu cầu ngày càng cao, nhà trường vừa chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức nội trú, bán trú khi được bàn giao cơ sở vật chất, vừa phải triển khai các giải pháp ổn định nền nếp trường, lớp, nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học.

Thầy giáo Nguyễn Viết Năm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Lư, cho biết: Ngay từ những ngày đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện linh hoạt các giải pháp, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, công tác duy trì nền nếp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, gắn với thực hiện nghiêm túc thời gian học tập, duy trì sĩ số, nền nếp ra vào lớp, vệ sinh trường, lớp học.

Theo đó, nhà trường đã tổ chức và duy trì các buổi sinh hoạt dưới cờ, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, trường lớp, bảo vệ tài sản chung, thực hiện văn hóa ứng xử cho học sinh. Tổ chức phổ biến kiến thức, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, yêu cầu học sinh không đi xe máy, xe máy điện đến trường. Đồng thời ban hành quy định ngày đồng phục toàn trường, khuyến khích học sinh và giáo viên mặc trang phục truyền thống. Duy trì hoạt động của đội cờ đỏ trong giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế trường, lớp học.

Trong thực hiện nền nếp, nhà trường đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của giáo viên trong nắm bắt tình hình của từng lớp, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn học sinh. Đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các cháu yên tâm học tập chuyên cần.

Do là xã miền núi cao biên giới, dân cư phân tán, nhiều khu dân cư cách xa trường chính hơn 20 cây số, giao thông khó khăn, trong khi cơ sở vật chất phục vụ nội trú, bán trú còn chưa hoàn thiện, buộc Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Lư phải linh hoạt trong tổ chức hoạt động giáo dục. Hiện tại, việc dạy học đang được tiến hành ở các 3 địa điểm, gồm Trường THCS Sơn Hà cũ, Phân hiệu TH Sơn Hà và trường chính. Dù khoảng cách của 2 địa điểm dạy học cách xa trường chính, song ban giám hiệu nhà trường vẫn thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế để kịp thời biểu dương, đôn đốc việc thực hiện nền nếp trường lớp, cũng như hoạt động giáo dục.

Thầy giáo Hiệu trưởng Nguyễn Viết Năm cho biết thêm: Ngoài tập trung ổn định hoạt động giáo dục, nhà trường đang chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng tổ chức nội trú, bán trú ngay khi được bàn giao các hạng mục công trình trong tháng 10/2026. Đến nay, nhà trường đã hoàn thiện nội quy về phòng ở, phòng ăn và sắp xếp học sinh nội trú phù hợp theo giới tính, độ tuổi, khu vực dân cư. Ban hành quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi tổ chức nội trú, bán trú. Đồng thời tổ chức phân công giáo viên phục trách quản lý học sinh nội trú, bán trú...

Đáng chú ý, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Lư cũng đã tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ, nhằm trang bị kỹ năng tự phục vụ, ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung và tinh thần đoàn kết cho toàn bộ học sinh nhà trường, nhất là số học sinh nội trú. Đồng thời chủ động kế hoạch phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã tổ chức hướng dẫn kỹ năng gấp chăn màn, vệ sinh phòng ở cho học sinh nội trú, bán trú.