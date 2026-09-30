Khắc phục khó khăn, các xã vùng sâu Đam Rông nỗ lực thu gom, xử lý rác để bảo vệ môi trường

Xe chuyên dụng thu gom rác dọc tuyến đường chính Quốc lộ 27 địa bàn xã Đam Rông 1

Duy trì thu gom, hạn chế rác tồn đọng

Xã Đam Rông 2 có diện tích tự nhiên khoảng 365,58 km², dân số 16.676 người với 3.628 hộ; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 65%.

Địa bàn rộng, dân cư sống phân tán là một trong những khó khăn lớn trong công tác thu gom rác. Ông Dương Thái Hội, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đam Rông 2, cho biết các tuyến thu gom phải đi xa từ 2 tới gần 10km, mất nhiều thời gian và kéo theo chi phí vận chuyển tăng cao.

Hiện đơn vị chủ yếu thu gom rác tại các tuyến đường chính với nguồn phí thu được khoảng 24 triệu đồng/tháng, tương đương với 550 hộ sử dụng dịch vụ.

Thống kê cả 4 xã vùng Đam Rông mỗi ngày các đơn vị thu gom khoảng 30 tấn rác được thu gom chủ yếu trên các trục đường chính, các tuyến đường trung tâm

Theo ông Hội, ngoài phần kinh phí nhà nước hỗ trợ tiền lương cho một lái xe và hai nhân công thu gom, nguồn thu phí chủ yếu được sử dụng để trang trải vừa đủ nhiên liệu và sửa chữa hai xe chuyên dụng.

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 đánh giá, mặc dù còn một số khó khăn chung nhưng từ cuối năm 2025 đến nay, công tác thu gom, xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn cơ bản được duy trì ổn định.

Công nhân nỗ lực thu gom rác trong ngày mưa trên cung đường ĐT.722 qua trung tâm xã Đam Rông 2

Theo ông Chính, để đạt mục tiêu không để rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, địa phương tập trung thu gom tại các khu dân cư, tuyến đường chính và những nơi có lượng rác phát sinh nhiều. Nhờ đó, tình trạng rác chưa được thu gom kéo dài tại các khu dân cư cơ bản được hạn chế.

Cùng với việc tổ chức thu gom thường xuyên, xã Đam Rông 2 còn huy động các tổ chức đoàn thể tham gia vệ sinh môi trường. Đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên ra quân dọn vệ sinh tại khu dân cư, đường giao thông và các khu vực công cộng.

Bãi tập kết rác lộ thiên duy nhất 4 xã vùng Đam Rông là bãi rác trung tâm tại xã Đam Rông 2

Công tác tuyên truyền được thực hiện, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế xả rác bừa bãi và từng bước thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn Đam Rông 2 được địa phương duy trì thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm dân cư từng khu vực. Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2

Để duy trì việc xử lý rác, địa phương từng bước chuẩn bị cơ sở vật chất. Hiện bãi rác Đam Rông 2 rộng khoảng 5,7ha, cách trung tâm xã khoảng 6km. Địa phương đang quy hoạch mở rộng khu vực này lên khoảng 10ha tại vị trí bãi rác hiện hữu để phục vụ nhu cầu xử lý rác.

Người dân xã Đam Rông 1 hỗ trợ công nhân thu gom rác đưa rác lên xe chuyên dụng

Theo lãnh đạo địa phương, thời gian qua đã có nhà đầu tư quan tâm đến việc xây dựng cơ sở xử lý rác bằng công nghệ hiện đại. Nếu được triển khai, cơ sở này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu xử lý rác của khu vực, từng bước giảm áp lực đối với hình thức chôn lấp hiện nay.

Duy trì thu gom rác giữa địa bàn rộng, dân cư phân tán

Tại các xã Đam Rông 1, Đam Rông 3 và Đam Rông 4, công tác thu gom rác đang được duy trì trong điều kiện nhân lực và phương tiện còn hạn chế.

Nhờ duy trì thu gom rác thải sinh hoạt thường xuyên, các tuyến đường chính và khu vực trung tâm xã Đam Rông 4 cơ bản sạch sẽ, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đam Rông 1, trong tháng 8/2026, đơn vị đã thu gom, vận chuyển 128 tấn rác thải sinh hoạt, bình quân khoảng 4 tấn/ngày. Riêng khu vực trung tâm được tổ chức thu gom 7 lần/tuần.

Phạm vi thu gom gồm các tuyến đường chính, khu vực trung tâm, đường nhánh, trường học, trạm y tế, cơ quan hành chính, chợ, quán ăn, nhà hàng và những nơi phát sinh nhiều rác.

Công nhân thu gom rác trên địa bàn các xã Đam Rông một lần mỗi ngày, kể cả trong những ngày thời tiết mưa gió để tránh rác tồn đọng ảnh hưởng tới môi trường

Hiện nay, theo báo cáo các xã Đam Rông 1, Đam Rông 3 và Đam Rông 4 đều bố trí 3 nhân công cho công tác thu gom rác, gồm 2 người thu gom và 1 người vận chuyển, cùng 1 xe ép rác. Trong khi đó, địa bàn các xã rộng, dân cư phân tán, nhiều tuyến đường cách xa trung tâm nên việc tổ chức thu gom gặp không ít khó khăn. Các đơn vị phải chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và thời gian phù hợp để duy trì các tuyến thu gom.

Vào khoảng 6 tháng mùa mưa, đường trơn trượt khiến việc tiếp cận một số khu dân cư càng khó khăn hơn. Việc phân loại rác tại nguồn cũng chưa đồng đều. Rác sinh hoạt còn lẫn kính vỡ, đá, cây xanh, củi khô và nhiều loại chất thải khác, gây thêm khó khăn cho quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý. Tình trạng người dân bỏ rác không đúng thời gian, địa điểm quy định vẫn còn xảy ra ở một số nơi, ảnh hưởng đến mỹ quan và vệ sinh môi trường.

Việc thu gom rác được duy trì thường xuyên trên các tuyến đường chính, góp phần bảo đảm môi trường sạch, đẹp tại các khu dân cư

Phương tiện thu gom cũng là một trong những khó khăn của các đơn vị. Sau thời gian khai thác tối đa, nhiều bộ phận xuống cấp chưa được sửa chữa như thùng bị mục, lốp xe mòn,... ảnh hưởng không nhỏ tới việc vận chuyển, thu gom rác thải.

Ông Bùi Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đam Rông 1, cho biết trong các tháng vừa qua, đơn vị đã linh động điều chỉnh lịch và tuyến thu gom theo lượng rác phát sinh tại từng khu vực, song song đó áp dụng tăng chuyến vào những ngày cao điểm và tập trung xử lý các điểm có nguy cơ tồn đọng nhằm tối ưu khai thác lượng phương tiện thấp và xuống cấp.

Anh em phối hợp với các thôn đi nhắc nhở bà con bỏ rác đúng giờ, đúng chỗ, cố gắng phân loại rác để khi thu gom đỡ mất thời gian. Xe cộ thì kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, nếu có hư hỏng, đơn vị cũng chủ động sửa chữa để các tuyến thu gom không bị gián đoạn. Ông Bùi Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đam Rông 1

Ông Bùi Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đam Rông 1

Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, việc thu gom rác tại các khu dân cư, tuyến đường và những nơi phát sinh nhiều rác ở các xã vùng sâu Đam Rông vẫn được duy trì. Các đơn vị phụ trách thu gom chủ động điều chỉnh tuyến, tăng chuyến khi cần thiết và phối hợp với các thôn để hạn chế rác tồn đọng, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn.