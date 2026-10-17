Khắc phục hư hỏng trên tuyến ĐT638 qua Gia Lai

Ngày 17/10, Ban bảo trì thuộc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã kiểm tra dọc tuyến và tiến hành sửa chữa hư hỏng, khắc phục những bất cập trên tuyến ĐT638 phát sinh trong đợt mưa kéo dài thời gian vừa qua.

Đơn vị bảo trì tiến hành sửa chữa hư hỏng mặt đường, đảm bảo giao thông êm thuận trên tuyến ĐT638.

Đơn vị thi công huy động lực lượng, bố trí máy móc, nhân công sửa chữa hư hỏng mặt đường qua các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc. Nhiều vị trí xuất hiện hư hỏng dạng "ổ gà" đã được xử lý, đảm bảo giao thông êm thuận cho phương tiện qua lại.

Ngoài ra, đất đá tồn đọng trên mặt đường, nhất là phần đường di chuyển của xe máy được hốt dọn. Các vị trí cống rãnh được khơi thông, đảm bảo thoát nước tốt khi có mưa, giúp khắc phục tình trạng đọng nước gây sình lún, hư hỏng kết cấu mặt đường.

Lãnh đạo Ban bảo trì cho biết, đơn vị thường xuyên kiểm tra trên tuyến để kịp thời phát hiện những vị trí hư hỏng phát sinh và có phương án xử lý tạm để đảm bảo ATGT trong điều kiện thời tiết có mưa. Ngay khi thời tiết thuận lợi, đơn vị xử lý triệt để hư hỏng mặt đường phát sinh và khắc phục những bất cập, tồn tại, đảm an toàn cho người và phương tiện giao thông.

Đất đá hai bên lề đường cũng được hốt dọn, đảm bảo vệ sinh, mỹ quan và giúp thoát nước tốt.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho hay, đơn vị yêu cầu Ban bảo trì, đơn vị quản lý tuyến luôn kiểm tra và khẩn trương khắc phục tạm thời những đoạn hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng trên các đoạn tuyến nêu trên để đảm bảo ATGT.

Tuyến ĐT638 thuộc nhóm B, tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng với chiều dài 14km, có vai trò kết nối quan trọng giữa khu đô thị Long Vân với trung tâm Quy Nhơn và các khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ, Becamex VSIP Bình Định nhằm mở rộng không gian đô thị, phát triển công nghiệp dịch vụ.

Dự án được đầu tư xây dựng từ năm 2015 hoàn thành năm 2020, trải qua một năm khai thác sử dụng có bảo hành. Do lưu lượng phương tiện trên tuyến cao, đặc biệt là xe tải phục vụ các công trình, dự án dọc hai bên tuyến lưu thông tương đối nhiều nên sau đó, tuyến đường này bắt đầu xuống cấp, hư hỏng nhiều vị trí, đơn vị chức năng đã tiến hành sửa chữa nhiều lần để đảm bảo ATGT.