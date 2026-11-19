Điểm đầu đường dẫn vào cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ bị hư hỏng mặt đường một số vị trí.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo hiện nay, đơn vị thi công đang khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường.

Ghi nhận trên đoạn đường dẫn này với chiều dài khoảng 2 km, nhiều vị trí rải rác mặt đường bị bong tróc lớp thảm nhựa, tạo nên một số khu vực lồi lõm và các “ổ gà”. Một số vị trí mặt đường có dấu hiệu xuống cấp đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông.

Theo Chủ đầu tư Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk đoạn Chí Thạnh - Vân Phong là Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), trước tình trạng tuyến đường dẫn vào cao tốc tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ hư hỏng mặt đường, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 đã triển khai phương án sửa chữa, khắc phục theo trách nhiệm bảo hành công trình. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khó khăn do tình hình thời tiết bất lợi; đến nay vẫn chưa khắc phục xong. Hiện, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ.

Đá dăm bong tróc từ mặt đường dẫn vào cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ.

Ngoài ra, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 9-12/11 vừa qua đã khiến tứ nón cầu Suối Máng tại Km1285+260 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk đoạn Chí Thạnh - Vân Phong bị xói lở, đất nền phía sau kết cấu bảo vệ bị cuốn trôi, một số cấu kiện bê tông sụt lún, đe dọa ổn định nền đường. Theo Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), cầu Suối Máng thuộc đoạn tuyến do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư, hiện đang trong thời gian bảo hành. Do vậy, các đơn vị thi công của Ban có trách nhiệm khắc phục hư hỏng.

Đơn vị thi công tiến hành sửa chữa hư hỏng đường dẫn vào cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ.

Ngày 19/11, đại diện đơn vị thi công sửa chữa tứ nón cầu Suối Máng cho biết đang tập trung nhân lực và thiết bị để tiến hành đào đất, đổ đá, ép mái, đổ bê tông… Khối lượng công trình được hơn 70% và dự kiến hoàn thành vào ngày 21/11.

Bên cạnh đó, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk đoạn Chí Thạnh - Vân Phong mưa lớn ngày 12/11 cũng đã gây ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường tại một số vị trí. Ngay trong ngày, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp lực lượng chức năng huy động máy móc, thiết bị để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.