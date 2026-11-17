Nguy cơ sạt lở còn hiện hữu

Ghi nhận sáng 14-11 tại phường Quy Nhơn Nam, trên tuyến đường đèo Quy Hòa, đoạn từ cổng Khu du lịch Ghềnh Ráng đến điểm giao với QL 1D, một vị trí ven đường bị sạt lở, phần lề đường phía taluy âm hư hỏng. Đất đá cùng các khối bê tông đổ xuống sườn dốc; một số trụ bảo vệ mép đường bị nghiêng, đổ.

Khu vực này đã được giăng dây cảnh báo, phương tiện lưu thông trên phần đường còn lại. Với địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua, tình trạng hư hỏng tại đây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi mưa lớn tiếp diễn.

Tuyến đường đèo Quy Hòa, đoạn từ cổng Khu du lịch Ghềnh Ráng đến giáp với QL 1D bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: H.P

Trên QL 1D, dù đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường đã được thu dọn, nhiều đoạn taluy dương vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Dọc tuyến, những vách núi cao, dựng đứng xuất hiện nhiều mảng đất đá bị xói lở, bong tróc.

Theo Sở Xây dựng, đợt mưa lũ vừa qua gây sạt lở tại nhiều vị trí trên QL 1D. Trong đó, tại Km 15+050, khoảng 20 m³ đất đá tràn xuống mặt đường; tại Km 19+240 cũng xảy ra sạt lở.

Riêng khu vực cầu Bãi Nhỏ (Km 15+807), nước tràn qua mặt đường khoảng 10 cm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thu dọn đất đá, khai thông tuyến đường.

Đất đá tích tụ dưới chân mái taluy dương trên QL 1D, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn tiếp diễn. Ảnh: H.P

Ông Lê Công Trình - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam - kiến nghị: “Về lâu dài, cần rà soát, đánh giá mức độ ổn định của các mái taluy xung yếu để có phương án gia cố, xử lý phù hợp, hạn chế nguy cơ sạt lở tái diễn, nhất là khi dự báo còn có những đợt mưa lớn trong thời gian tới”.

Còn trên QL 19C, cầu Bà Lương (Km 17+595, xã Canh Vinh) bị xói lở tường đầu, tường cánh ở cả phía thượng lưu và hạ lưu. Đơn vị quản lý đã sử dụng khoảng 126 m³ đá để gia cố, đồng thời rào chắn, phân luồng giao thông.

Tại xã Vĩnh Thạnh, đường ĐX.246 (ĐH.33 cũ) bị sạt lở khoảng 150 m, đất đá tràn xuống mặt đường. Còn tại khu vực đèo Nha Sam trên tuyến Canh Hiệp - Canh Tiến (xã Canh Vinh), nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, đối với cầu Bà Lương, Sở đã chỉ đạo khảo sát, thiết kế đường tránh cầu tạm nhằm bảo đảm giao thông thông suốt. Riêng khu vực đèo Nha Sam, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Kè biển tiếp tục hư hỏng

Cùng với các tuyến đường, một số công trình kè bảo vệ bờ biển tại khu vực Quy Nhơn tiếp tục hư hỏng dưới tác động của sóng lớn.

Tại tuyến kè chắn sóng và đường dạo bộ ven biển An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam), sóng lớn làm gãy một số vị trí ống nhựa chèn khe hàng ống buy chân kè.

Cát bên trong theo đó bị cuốn ra ngoài, gây sụt lún, hư hỏng mái kè với chiều dài khoảng 150 m. Đường dạo bộ dọc tuyến cũng bị sụt lún, hư hỏng khoảng 50 m²; nhiều tấm đá granite lát nền bị sóng cuốn trôi.

Theo UBND phường Quy Nhơn Nam, trước đợt mưa lũ này, địa phương đã khắc phục được 99 m trong tổng số 250 m kè bị hư hỏng do mưa bão vào tháng 11-2025. Tuy nhiên, vừa qua, sóng lớn tiếp tục khiến công trình hư hỏng tại nhiều vị trí.

Một đoạn kè biển Quy Nhơn được gia cố tạm bằng đá, bê tông sau khi bị hư hỏng do thiên tai. Ảnh: H.P

Tại khu vực kè biển đường Xuân Diệu, đoạn trước khách sạn Hương Việt (phường Quy Nhơn), tình trạng xói ngầm, thất thoát cát bên dưới cũng gây sụt lún mặt kè và vỉa hè.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận 2 vị trí sụt lún với tổng diện tích hơn 4 m². Một số nơi nền lát đá bị phá vỡ, sụt sâu hơn 1 m, làm lộ đường dây điện chiếu sáng và cáp viễn thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị liên quan khoanh vùng, giăng dây cảnh báo, hạn chế người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm; đồng thời cô lập phần điện chiếu sáng bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và phạm vi hư hỏng tại các công trình kè biển; từ đó đề xuất phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc khắc phục phải bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài và đồng bộ với các công trình hiện hữu.