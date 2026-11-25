Giữa những xáo trộn ban đầu về sinh hoạt và tâm lý, sự quan tâm sát sao, hỗ trợ kịp thời của thành phố, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã trở thành điểm tựa, giúp người dân vơi bớt lo lắng, từng bước ổn định cuộc sống nơi ở mới.

Từ những bộn bề ban đầu

Ngày 25-11, tại Khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) nhịp sống ở các tòa nhà NO-15A, NO-15B, NO-15C đã bắt đầu có những chuyển động mới. Trên hành lang, người thì tất bật sắp xếp đồ đạc, lau dọn căn hộ, kê lại bàn ghế; còn người thì cũng tích cực chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Có gia đình tranh thủ nấu bữa cơm đầu tiên tại nơi ở mới; có người vẫn đang gọi điện cho người thân, hỏi thăm tình hình nhà cửa và thu xếp công việc sau khi phải di chuyển đột ngột.

Bà Vân có chút ưu tư ban đầu khi chuyển sang chỗ tạm cư. Ảnh: TH

Đằng sau những công việc tưởng chừng bình thường ấy là một biến cố lớn. Vụ nổ xảy ra tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa sáng 24-11 đã khiến công trình bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết cấu khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, các hộ dân trong khu vực phải khẩn trương di dời, tạm rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm.

Theo phương án của thành phố, hơn 100 hộ dân được bố trí tạm cư tại Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng. Những chuyến xe chở người và đồ đạc nối nhau đến nơi ở mới, mang theo không chỉ những vật dụng thiết yếu mà còn cả tâm trạng lo lắng, băn khoăn của các gia đình trước sự thay đổi bất ngờ.

Khoảng cách gần 18km so với nơi ở cũ cũng khiến không ít người phải tính toán lại việc đi làm, học tập, chăm sóc người thân và duy trì các thói quen sinh hoạt thường ngày. Với những người cao tuổi, việc chuyển đến một khu vực xa lạ càng cần thêm thời gian thích nghi. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người dân cảm thấy yên tâm là trong suốt quá trình di chuyển và tiếp nhận nơi ở mới, họ không đơn độc. Các lực lượng chức năng đã có mặt, hướng dẫn, hỗ trợ từ việc vận chuyển đồ đạc, nhận căn hộ đến thu xếp những nhu cầu sinh hoạt ban đầu.

Chuyển từ khu tập thể E4 Vĩnh Hồ sang tòa NO-15C Khu tái định cư Thượng Thanh, bà Cao Thị Thủy chia sẻ: "Ngay từ khi đến nơi, chúng tôi đã được cán bộ phường, lực lượng công an và các đoàn thể hướng dẫn rất chu đáo. Người giúp vận chuyển đồ đạc, người hướng dẫn nhận căn hộ, người hỗ trợ dọn dẹp, chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Trong lúc gia đình còn nhiều bối rối, sự nhiệt tình của mọi người khiến chúng tôi rất xúc động".

Theo bà Cao Thị Thủy, điều khiến bà và mọi người cảm thấy ấm lòng là sự hỗ trợ không chỉ diễn ra trong thời điểm tiếp nhận căn hộ mà còn được duy trì trong quá trình ổn định sinh hoạt. Các cán bộ thường xuyên hỏi thăm, nắm bắt tình hình, hướng dẫn khi người dân có vướng mắc. Đặc biệt, lực lượng công an túc trực tại khu vực, hướng dẫn việc đi lại, bảo đảm an ninh, trật tự, giúp các gia đình yên tâm hơn khi chuyển đến nơi ở mới.

Lực lượng chức năng, đoàn thể địa phương quan tâm, chia sẻ với người dân. Ảnh: TH

Đối với những gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ, sự giúp đỡ của các hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên càng có ý nghĩa thiết thực. Chị Hoàng Thu Hương (cư dân Khu tập thể E4 Vĩnh Hồ, chuyển sang Khu tái định cư Thượng Thanh) bày tỏ: "Chúng tôi rất cảm ơn các chị em phụ nữ, đoàn viên thanh niên đã không quản ngại vất vả, giúp gia đình lau dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc. Có những việc tưởng nhỏ nhưng với người vừa trải qua sự cố, phải chuyển nhà trong thời gian ngắn thì sự hỗ trợ ấy rất đáng quý".

Bên cạnh sự phấn khởi, yên tâm khi được chính quyền bố trí nơi ở tạm an toàn, nhiều hộ dân cũng bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới. Theo người dân, việc phải rời khỏi nơi ở cũ không chỉ gây xáo trộn sinh hoạt mà còn kéo theo nhiều khoản chi phí phát sinh, từ đi lại, ăn uống đến việc sắp xếp công việc, học tập của các thành viên trong gia đình.

"Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của thành phố và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, việc chuyển đến nơi ở mới cách xa nơi làm việc, trường học khiến cuộc sống có nhiều thay đổi. Chúng tôi mong muốn thành phố có chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt, đi lại trong thời gian tạm cư, đồng thời sớm thông tin về phương án xử lý khu nhà cũ để người dân chủ động tính toán cuộc sống", bà Nguyễn Bích Vân, cư dân chuyển từ Khu tập thể E4 Vĩnh Hồ, sang tòa NO-15C, Khu tái định cư Thượng Thanh chia sẻ.

Chung tay để người dân sớm ổn định cuộc sống

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ngay trong chiều 24-11, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng Đảng ủy, UBND phường Đống Đa và Việt Hưng tổ chức đưa 109 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố sập nhà tại số 168 Nguyễn Văn Tuyết sang tạm cư tại Khu nhà tái định cư Thượng Thanh, đường Lý Sơn, phường Việt Hưng.

Sự quan tâm, động viên kịp thời giúp người dân sớm ổn định tâm lý sau biến cố. Ảnh: TH

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn chỗ tạm cư, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với UBND phường Việt Hưng huy động các lực lượng công an, quân sự, điện lực, vệ sinh môi trường và các tổ dân phố khẩn trương chuẩn bị các căn hộ đón người dân. Công việc được triển khai đồng bộ, từ vệ sinh nhà cửa, hành lang, đấu nối điện đến hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, sắp xếp nơi ở.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng Đường Hoài Nam, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, phường đã phân công các lực lượng liên quan, huy động gần 200 người tham gia hỗ trợ; bố trí túc trực suốt đêm tại các tòa nhà có người dân chuyển đến ở, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình người dân chuyển đến nơi ở mới.

Không chỉ dừng lại ở việc bố trí căn hộ, chính quyền phường Việt Hưng còn quan tâm đến những nhu cầu nhỏ nhất trong sinh hoạt hằng ngày. Công tác vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, hỗ trợ dọn dẹp căn hộ, chuẩn bị thực phẩm, nước uống và các vật dụng thiết yếu được triển khai. Các lực lượng chức năng cũng rà soát điều kiện điện, nước, chiếu sáng, vệ sinh môi trường để kịp thời khắc phục những bất cập khi người dân chuyển đến.

Sự sẻ chia còn được lan tỏa từ các tổ chức đoàn thể. Ngay trong tối 24-11 và sáng 25-11, các cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Việt Hưng đã có mặt tại khu tạm cư, hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, lau dọn căn hộ, thăm hỏi và động viên các gia đình sau sự cố; đồng thời trao tặng 55 suất ăn sáng, góp phần động viên các gia đình trong những ngày đầu ổn định cuộc sống tại nơi tạm cư.

Các cán bộ, hội viên cũng đã lắng nghe, tiếp nhận những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh và đề xuất của các hộ dân liên quan đến điều kiện sinh hoạt, nơi ở tạm thời; tổng hợp thông tin, kịp thời báo cáo, trao đổi với các cơ quan chức năng và lãnh đạo phường để quan tâm xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm bà con được hỗ trợ tốt nhất trong thời gian tạm cư.

Bà Trần Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Việt Hưng cho biết, ngay khi nắm được thông tin người dân bị ảnh hưởng sẽ chuyển đến địa bàn, Hội đã huy động hội viên tham gia hỗ trợ. Mục tiêu là giúp các gia đình nhanh chóng thu xếp nơi ở, giảm bớt những vất vả trong những ngày đầu xa nhà. Những việc làm ấy không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức mà còn tạo cảm giác gần gũi, ấm áp giữa một nơi vốn còn xa lạ.

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ phường Việt Hưng hỗ trợ đồ ăn cho các gia đình. Ảnh: TH

Đáng trân trọng hơn, sự giúp đỡ không chỉ đến từ lực lượng chức năng mà còn từ những người dân sinh sống quanh khu tái định cư. Bà Ngô Thị Huynh, một người dân địa phương, kể rằng ngay khi biết các hộ dân gặp khó khăn phải chuyển đến đây, gia đình bà đã chủ động mở cửa hỗ trợ. Người thì quét dọn căn hộ, người giúp khuân vác đồ đạc, các cháu nhỏ cũng tham gia xách những vật dụng nhẹ. Gia đình bà sẵn sàng cho các hộ mới đến mượn những đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Những hành động giản dị ấy đã góp phần tạo nên không khí sẻ chia, đùm bọc. Trong hoàn cảnh phải rời bỏ nơi ở quen thuộc, sự thân thiện của những người hàng xóm mới chính là nguồn động viên tinh thần đáng quý đối với các gia đình.

Vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết là biến cố không ai mong muốn, khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn. Nhưng giữa những khó khăn, lo lắng, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư đã mang đến sự sẻ chia, động viên kịp thời. Từ việc bố trí nơi ở, hỗ trợ vận chuyển đồ đạc đến chăm lo từng bữa ăn, điều kiện sinh hoạt, mỗi việc làm dù lớn hay nhỏ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm đối với người dân. Những căn hộ tại Khu tái định cư Thượng Thanh có thể chưa phải là mái nhà thân thuộc mà các gia đình đã gắn bó nhiều năm, nhưng sự đón tiếp chu đáo, tình cảm ấm áp và những vòng tay đồng hành đang giúp họ vơi đi nỗi lo, thêm vững tin để vượt qua biến cố, từng bước ổn định cuộc sống.