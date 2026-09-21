Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn trên những tuyến đường trọng yếu

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đến chiều 21/9, các tuyến quốc lộ và đường cao tốc do Trung ương quản lý không còn vị trí nào bị tắc đường do mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP .Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An ngập sâu.

Thanh Hóa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt mưa lớn lần này. Thống kê, mưa lũ đã gây ngập nước làm tắc đường tại 13 vị trí trên hệ thống quốc lộ và đường tỉnh.

Đến nay địa phương đã khắc phục, thông xe được 6 vị trí và còn 7 vị trí đang tiếp tục được theo dõi, xử lý.

Ngoài các điểm ngập nước, địa phương còn ghi nhận 2 vị trí sạt lở gây tắc đường, trong đó đã xử lý thông tuyến được 1 vị trí trên Quốc lộ 16. Vị trí tại Km24+300 trên ĐT.519 vẫn bị tắc do lưu lượng nước lớn, chưa thể triển khai khắc phục triệt để.

Đợt mưa lớn cũng gây ra hàng loạt thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông địa phương. Toàn tỉnh ghi nhận 145 vị trí sạt lở taluy dương với tổng khối lượng đất đá khoảng 21.567m³.

Các tuyến bị ảnh hưởng nhiều gồm ĐT.530, ĐT.530B, ĐT.530C, ĐT.523B và một số tuyến đường khu vực miền núi.

Bên cạnh đó có 11 vị trí sạt lở taluy âm với tổng chiều dài khoảng 177m, 3 vị trí hư hỏng mặt đường trên ĐT.530 với diện tích khoảng 58m² và 2 vị trí cống bị hư hỏng.

Tại các điểm ngập sâu và sạt lở, lực lượng chức năng đã bố trí biển báo, rào chắn, căng dây cảnh báo và cấm đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 3 vị trí tắc đường trên hệ thống đường tỉnh tính đến chiều 21/9.

Hai vị trí ngập nước trên ĐT.541B tại Tràn Chà Lạp 1 (Km6+470) và Tràn Chà Lạp 2 (Km9+450) có độ sâu từ 0,45 - 0,5m buộc địa phương phải đóng đường và bố trí lực lượng trực gác để bảo đảm an toàn giao thông.

Địa phương ghi nhận thêm một điểm sạt lở taluy dương tại Km21+900 trên ĐT.543C gây tắc đường. Với điểm phát sinh mới này, tổng số vị trí sạt lở trên địa bàn Nghệ An đã tăng lên 69 điểm.

Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động máy móc, nhân lực để hót dọn đất đá, mở đường tạm và bảo đảm thông xe một làn tại các vị trí có điều kiện xử lý.

Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng huy động nhân lực, thiết bị để xử lý các sự cố phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn.