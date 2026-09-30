Khắc phục hậu quả mưa lớn, bảo vệ cây trồng

Người dân thu hoạch lúa sau đợt mưa ngập tại xã Thanh Sơn vào ngày 28-9-2026. Ảnh: Hà Nội

Trước diễn biến mưa lớn và ngập úng, các xã, phường đã chủ động triển khai phương án ứng phó, kịp thời khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Nông dân cũng chủ động khắc phục hậu quả, thực hiện các giải pháp phòng, chống nấm bệnh để bảo vệ cây trồng.

Kịp thời khắc phục hậu quả

Vào cao điểm mùa mưa, các khu vực trũng thấp ven sông Đồng Nai, chủ yếu tập trung ở các xã: Tà Lài, Thanh Sơn, Nam Cát Tiên… thường xảy ra ngập úng khi mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai dâng cao.

Sau những đợt mưa lớn, kéo dài, nước sông Đồng Nai dâng cao do lượng nước xả từ các thủy điện khiến một số khu vực trũng thấp trên địa bàn xã Thanh Sơn xảy ra ngập úng cục bộ. Cụ thể, điểm Trường tiểu học Liên Sơn thuộc ấp 2 bị ngập cục bộ; tại ấp 3 có 28 hộ dân bị ngập khoảng 0,5m nước. Tại khu vực ấp 2, ấp 3 cũng xảy ra ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông nông thôn, gây khó khăn cho việc đi lại trong thời điểm mưa lớn.

Về sản xuất nông nghiệp, khoảng 120ha cây trồng, hoa màu ở xã Thanh Sơn bị ngập úng, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, trong đó đa số là cây lâu năm.

Trước diễn biến mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước, nhất là tại các khu vực trũng thấp, ven sông, suối, khu dân cư và công trình xung yếu. Công tác kiểm tra công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ cũng phải được chú trọng.

Ông Trần Ngọc Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Sơn cho biết: Đến sáng 28-9, nước tại các khu vực ngập úng đã cơ bản rút hết. Diện tích lúa trĩu hạt đang vào mùa được đảm bảo an toàn, chuẩn bị thu hoạch; hoạt động sản xuất và đời sống người dân đã ổn định trở lại. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương cùng tinh thần chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, tình trạng ngập úng nhanh chóng được kiểm soát và không gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Xã Tà Lài là địa phương thường xuyên xảy ra ngập úng trong mùa mưa. Cụ thể, vào tháng 7-2026, địa phương này đã xảy ra ngập úng, gây thiệt hại đến cây trồng lâu năm. Đặc biệt, từ ngày 10-9 đến nay, hàng chục hécta lúa, hoa màu bị ngập úng. Trong đó, khoảng 8,6ha diện tích sản xuất của 17 hộ dân bị ngập úng kéo dài.

Khu vực ven sông Đồng Nai, gần công trình thủy điện Phú Tân 1 ghi nhận 17 hộ dân bị ảnh hưởng, với khoảng 4,2ha cây ăn trái, hoa màu và các loại cây trồng khác bị ngập. Đến nay, nước đã rút, chưa ghi nhận thiệt hại rõ rệt đối với cây trồng.

Ngoài ra, một số địa phương xảy ra ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp như: phường Tân Triều xảy ra ngập úng, ảnh hưởng khoảng 110ha lúa đang gieo sạ; xã Tân An có khoảng 70ha khu vực sản xuất bị ngập cục bộ, khoảng 41 ao nuôi cá bị ảnh hưởng với tổng diện tích hơn 22ha…

Đảm bảo mùa vụ

Ngay sau khi xảy ra ngập úng, các địa phương đã chủ động, kịp thời triển khai phương án ứng phó. Nhờ đó tình trạng ngập úng nhanh chóng được kiểm soát, không gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Ông Lê Trường Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tà Lài cho biết: Cánh đồng trên địa bàn xã bị ngập lớn nhưng nông dân đã chủ động thu hoạch được khoảng 90% tổng diện tích lúa nên không gây thiệt hại nhiều. Sau khi nước rút, hoạt động gieo trồng vụ mới vẫn được đảm bảo.

Hiện nay, ở khu vực ven sông Đồng Nai, gần công trình thủy điện Phú Tân 1 vẫn còn một số vườn cây lâu năm bị ngập nước. Ngoài nguyên nhân do thời gian mưa lớn kéo dài, còn có yếu tố nước từ thượng nguồn và hoạt động thi công công trình Thủy điện Phú Tân 1 trong khu vực.

Trong số các hộ bị ảnh hưởng, có 5 hộ đã được Công ty Năng lượng Đồng Nai hỗ trợ đợt 1, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ. Với các cây trồng lâu năm khác như: bưởi, sầu riêng… ở khu vực có nguy cơ bị ngập, nông dân đã chủ động đào mương, thực hiện các giải pháp thoát nước để bảo vệ vườn cây. Nông dân cũng kịp thời thực hiện các giải pháp phòng ngừa nấm bệnh, không để phát sinh thành dịch.

Ông Trương Ngọc Nhàn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Triều cho biết: Hiện cánh đồng khu phố Bình Hòa vẫn còn ngập nước, làm thiệt hại 110ha lúa đang gieo sạ. Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh giá thiệt hại, nông dân không đăng ký hỗ trợ vì mức thiệt hại không lớn.

Một số khu vực trồng cây lâu năm có xảy ra ngập úng nhưng nước rút nhanh nên chưa bị thiệt hại. Tuy nhiên, tình trạng mưa lớn kéo dài gây ngập úng là điều kiện thuận lợi cho các loại nấm và vi khuẩn tấn công cây trồng. Nông dân cũng chủ động thoát nước chống ngập; đồng thời thực hiện các biện pháp phòng trừ nấm bệnh, chăm sóc để cây sớm phục hồi.

Về sản xuất lúa, nông dân chờ nước rút để tiếp tục đợt gieo sạ mới nên mùa vụ sản xuất vẫn được đảm bảo.

Đầu tư hạ tầng thủy lợi, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy sông, suối nhằm chống ngập, bảo vệ sản xuất trong mùa mưa được các địa phương quan tâm. Đặc biệt, một số địa phương thuộc khu vực trũng thấp ven sông Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai.

Cụ thể, xã Tà Lài hiện có 2 công trình được chấp thuận hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai, tập trung xử lý các điểm có nguy cơ ảnh hưởng tiêu thoát nước, giảm ngập úng, gồm: Công trình nạo vét, khơi thông suối thoát lũ ấp 3; Công trình nạo vét, khơi thông tuyến kênh tiêu thoát lũ, giảm ngập úng cánh đồng ấp 4. Tổng kinh phí thực hiện gần 5 tỷ đồng, dự kiến đều khởi công trong tháng 10-2026.

Trên địa bàn xã Thanh Sơn có 3 công trình được hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai, gồm: Công trình nạo vét, khơi thông suối thoát lũ ấp 1; Nạo vét, khơi thông suối thoát lũ thuộc tổ 13, ấp 2; Nạo vét, khơi thông suối thoát lũ từ cầu Số 2 đến giáp lòng hồ Trị An thuộc Suối Dưng. Tổng kinh phí đầu tư hơn 5 tỷ đồng, dự kiến đều hoàn thành trong năm 2026.