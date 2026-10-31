Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế-xã hội

Tỉnh Quảng Trị hướng tới hiện thực hóa mô hình “Tỉnh an toàn” vào năm 2035 - Ảnh: N.L.M

Dự án sẽ triển khai tại các xã: Hòa Trạch, Trung Thuần, Nam Trạch, Bến Quan, Vĩnh Thủy, Sen Ngư; trong giai đoạn từ năm 2027-2030. Diện tích rà phá khoảng 2.400ha (trên cạn), trong phạm vi độ sâu từ 0-0,5m.

Nội dung thực hiện, gồm: Điều tra bổ sung (nếu cần), khảo sát kỹ thuật, thi công rà phá, thu gom, phân loại, vận chuyển, hủy nổ theo quy định; nghiệm thu, bàn giao mặt bằng sạch, an toàn đưa vào sử dụng.

Đây là dự án nhóm B, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung tại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; tính hợp pháp, tính chính xác của khối lượng, thông số kỹ thuật, đơn giá và các số liệu sử dụng để xác định suất đầu tư tham khảo làm cơ sở tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư; sự phù hợp của quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và nguồn vốn được phân bổ; đồng thời bảo đảm dự án không trùng lặp với các dự án khác đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

Được biết, Quảng Trị là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, với khoảng 620.000ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ.

Hướng tới hiện thực hóa mô hình “Tỉnh an toàn” vào năm 2035, tỉnh đang tập trung bố trí nguồn lực, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực trong nước và quốc tế để phấn đấu ưu tiên rà sạch 100% các khu vực khẳng định ô nhiễm bom chùm, nhanh chóng giải phóng đất đai phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế-xã hội.