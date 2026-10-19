Khắc phục hạn chế, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ khu vực trung tâm tỉnh

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, 8 xã, phường khu vực trung tâm tỉnh được hình thành trên cơ sở 36 đơn vị hành chính cấp xã trước đây. Với lợi thế về kết nối giao thông, nguồn nhân lực, thương mại, dịch vụ, du lịch và hệ thống hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện, các địa phương có nhiều điều kiện phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế các địa phương cơ bản ổn định. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá, với gần 4.300 doanh nghiệp, hợp tác xã và trên 18.000 hộ kinh doanh.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,72%. Giáo dục, y tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, các địa phương vẫn gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư, giải phóng mặt bằng và quản lý đô thị. Một số dự án chuyển tiếp chậm tiến độ do vướng mắc về giá bồi thường, nguồn gốc đất, tái định cư. Giá vật liệu tăng, năng lực nhà thầu hạn chế cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Hạ tầng giao thông, thoát nước chưa đồng bộ.

Trước những khó khăn trên, các địa phương kiến nghị tỉnh đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch chung đô thị trung tâm; bổ sung vốn cho các dự án chuyển tiếp, công trình tái định cư; tháo gỡ vướng mắc về giá đất, cho thuê trụ sở dôi dư; bổ sung nhân lực chuyên môn và làm rõ trách nhiệm quản lý hạ tầng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng ở khu vực trung tâm tỉnh

Tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng ở khu vực trung tâm tỉnh

Tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng ở khu vực trung tâm tỉnh

Tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng ở khu vực trung tâm tỉnh

Lãnh đạo các xã, phường phát biểu, nêu đề xuất tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện sở, ngành đề nghị các địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công theo phân cấp.

Đối với những bất cập về hệ số bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan trình quyết định điều chỉnh chậm nhất ngày 30-10, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và quyền lợi chính đáng của người dân.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu.

Các sở, ngành tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án, đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch đô thị. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên và số hóa hồ sơ đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, 8 xã, phường khu vực trung tâm có vai trò quan trọng, với dân số và số lượng đảng viên chiếm khoảng 25% toàn tỉnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương tác động trực tiếp đến việc hoàn thành những mục tiêu chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, kết quả thu ngân sách của 8 xã, phường còn thấp so với dự toán được giao, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 54%, cá biệt có địa phương mới đạt khoảng 20%. Đây là những hạn chế cần được nhìn nhận nghiêm túc và khẩn trương khắc phục.

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là người đứng đầu phải đổi mới tư duy, phương pháp điều hành, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các địa phương phát động đợt thi đua 60 ngày, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2026; đồng thời rà soát toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, điều chỉnh chương trình hành động và xây dựng chỉ tiêu năm 2027 sát với tình hình thực tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đối với công tác quy hoạch và quản lý đô thị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành phối hợp với 8 xã, phường khu vực trung tâm hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, bảo đảm kết nối liên vùng.

Các địa phương tập trung xử lý những vấn đề đô thị, nhất là ngập úng, xử lý rác thải, ùn tắc giao thông; hoàn thành bàn giao công tác quản lý, vận hành các tuyến đường, không gian công cộng trong tháng 11-2026.

Lãnh đạo các xã, phường dự Hội nghị.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ các công trình, dự án. Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm toàn diện trước Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát quỹ đất đã giao cho cơ quan Trung ương nhưng chưa sử dụng, đề xuất phương án xử lý dứt điểm; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.