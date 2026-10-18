Khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

Mục tiêu giám sát nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề người dân quan tâm... Trên cơ sở đó, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Hoạt động thể thao của học sinh phân hiệu Đống Đa, Trường Tiểu học Kim Ngọc (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Thời gian qua, công tác giáo dục-đào tạo nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh đó cũng còn không ít bất cập, hạn chế khiến dư luận băn khoăn. Điển hình như chương trình giáo dục phổ thông ở một số nội dung còn nặng kiến thức hàn lâm, gây quá tải, thiếu thực hành, trải nghiệm, giáo dục kỹ năng, phát triển năng khiếu cho học sinh... Việc dạy học tích hợp ở cấp THCS cũng còn những bất cập về đội ngũ giáo viên, phương pháp tổ chức và phân bổ chương trình, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Cách tổ chức dạy học theo kiểu ghép cơ học các phân môn chưa phát huy hiệu quả tích hợp, chưa khơi dậy được hứng thú và niềm say mê học tập của học sinh đối với từng lĩnh vực kiến thức.

Đây cũng là một trong những vấn đề cần quan tâm, bởi việc nuôi dưỡng niềm yêu thích các môn khoa học tự nhiên như Vật lý, Hóa học, Sinh học có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành nguồn nhân lực khoa học, công nghệ. Cùng với đó, việc lựa chọn môn học ở cấp THPT trong khi định hướng nghề nghiệp của một bộ phận học sinh chưa rõ ràng đã dẫn đến tình trạng lựa chọn thiếu cân nhắc, dựa vào cảm tính hoặc tâm lý chọn môn sao cho dễ học, dễ thi tốt nghiệp. Nhiều học sinh chọn các môn thuộc khối khoa học xã hội nhưng sau đó lại có nhu cầu xét tuyển đại học vào các ngành kỹ thuật, công nghệ (hoặc ngược lại) nên thiếu các môn học cốt lõi. Đồng thời, việc chọn môn học này, bỏ môn học kia cũng có thể tạo ra những khoảng trống về kiến thức nền tảng...

Về sách giáo khoa, dư luận cũng còn nhiều băn khoăn khi vẫn còn những “hạt sạn” trong nội dung, chất lượng biên soạn; thiếu tính kế thừa những giá trị, nội dung hay, có ý nghĩa từ các bộ sách trước đây; nhiều cuốn sách chỉ sử dụng được một lần, gây lãng phí lớn...

Dư luận mong rằng, qua giám sát sẽ huy động được trí tuệ tập thể, đánh giá một cách khoa học, khách quan, toàn diện, từ đó phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.