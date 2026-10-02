Khắc phục điều kiện thời tiết mưa gió để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 2/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Những ngày qua, điều kiện thời tiết tại TP Hồ Chí Minh có mưa nhiều, nước đọng, khiến việc đào tìm hài cốt liệt sĩ gặp khá nhiều khó khăn...

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 350m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tính đến hết ngày 2/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 705 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Với việc phát hiện, quy tập được thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ ngày hôm nay, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 705 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật. Cụ thể: 672 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).