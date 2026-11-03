Khắc phục điểm nghẽn trong phát huy năng lực sáng tạo của người trẻ

Đại biểu trải nghiệm các công trình sáng tạo thanh niên bên lề Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2030. (Ảnh: LINH PHAN)

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc và Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" năm nay.

Dự tọa đàm là những tác giả, nhóm tác giả dự các Giải thưởng nêu trên, sẽ chung tay chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm từ các sản phẩm, mô hình sáng tạo, giải pháp nghiệp vụ thực tiễn đã triển khai thành công

Đồng chí Nguyễn Kim Quy phát biểu đề dẫn tọa đàm. (Ảnh: LINH PHAN)

Nội dung tọa đàm xoay quanh 4 nhóm vấn đề: Phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực, hạ tầng và dữ liệu để đưa sáng kiến vào thực tiễn; xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo gắn với trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tham luận tại tọa đàm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội Đào Đức Việt đề xuất lan tỏa mô hình "Mỗi cơ sở Đoàn một bài toán đổi mới". Theo đó, hằng năm mỗi cơ sở Đoàn sẽ chọn ít nhất một vấn đề thực tiễn để giải quyết gắn với với cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Các đại biểu tham luận tại tọa đàm. (Ảnh: LINH PHAN)

Đồng chí Đào Đức Việt cho rằng, song song với đó, có thể triển khai rộng rãi giải pháp "Mỗi tháng một kỹ năng số, mỗi quý một sáng kiến cải tiến" nhằm nâng cao năng lực số gắn với trách nhiệm công vụ, vừa làm chủ công nghệ, vừa giữ vững đạo đức, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ Đoàn.

Nêu ý kiến tại tọa đàm, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) Đoàn Văn Hiếu nhận định: điểm nghẽn trong phát huy năng lực sáng tạo của người trẻ không chỉ nằm ở năng lực cá nhân, mà còn phụ thuộc khả năng kết nối ý tưởng với nhu cầu thực tế, nguồn lực nghiên cứu và cơ hội ứng dụng.

Đoàn viên, thanh niên dự tọa đàm. (Ảnh: LINH PHAN)

Vì vậy, cần phát huy kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời đổi mới cách đánh giá, khen thưởng sáng kiến của người trẻ theo giá trị đóng góp, hiệu quả ứng dụng và khả năng nhân rộng, thay vì chỉ chú trọng số lượng ý tưởng.