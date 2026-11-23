Yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ xử lý tình huống sang giải quyết căn cơ, tạo chuyển biến thực chất, thay vì những đợt ra quân mang tính phong trào.

Tại chương trình phối hợp xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh giai đoạn 2026-2030 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Chương trình phối hợp được ký kết có ý nghĩa thiết thực, xác định rõ trách nhiệm của từng bên.

Trong đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện và bố trí, huy động nguồn lực theo thẩm quyền. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò vận động, tập hợp và giám sát của nhân dân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ giải pháp kỹ thuật và kết nối các nguồn lực phù hợp, nhằm tạo chuyển biến thực chất, bền vững về môi trường sống của Thủ đô.

Ủy ban nhân dân thành phố cam kết chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và chính quyền xã, phường phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, cụ thể hóa chương trình thành kế hoạch và nhiệm vụ có thể kiểm tra được. Trước mắt, thành phố phải tạo chuyển biến rõ rệt về vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, giữ gìn cảnh quan, tập trung triển khai các giải pháp căn cơ để kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý ô nhiễm nguồn nước và nâng cao năng lực hạ tầng môi trường.

Một nội dung đáng chú ý của chương trình phối hợp là xây dựng, duy trì và nhân rộng ba mô hình bảo vệ môi trường thiết thực. Mô hình “Bữa ăn xanh-trường học xanh” hướng tới tiết kiệm thực phẩm, hạn chế nhựa dùng một lần, phân loại chất thải tại nguồn và tiết kiệm nước.

Mô hình “Nhà hàng không khói, thực phẩm đường phố văn minh” tập trung kiểm soát khói, mùi, dầu mỡ từ hoạt động chế biến; vận động các cơ sở lắp đặt thiết bị xử lý và thực hiện đúng quy định về thu gom, chuyển giao chất thải. Mô hình “Hồ, ao, sông, kênh, mương xanh, sạch, đẹp” hướng tới kiểm soát nguồn xả thải, thu gom rác, cải thiện chất lượng môi trường nước và cảnh quan. Để các mô hình phát huy hiệu quả, việc lựa chọn địa bàn thí điểm, đánh giá và nhân rộng phải căn cứ điều kiện thực tiễn, nguồn lực được giao; có tiêu chí cụ thể và cơ chế duy trì thường xuyên.

Chính quyền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra; cơ sở kinh doanh phải đầu tư thiết bị xử lý ô nhiễm; đơn vị môi trường bảo đảm chất lượng dịch vụ. Mặt trận Tổ quốc và người dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện, phản ánh vi phạm; các cơ quan chức năng phải tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả.

Người dân có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, nhưng không thể thay thế trách nhiệm quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ môi trường. Thành công của chương trình phải được đo bằng việc giảm điểm ô nhiễm, không tái diễn tình trạng rác tồn đọng, chất lượng không khí và nguồn nước được cải thiện. Đó mới là chuyển biến thực chất để Hà Nội trở thành Thủ đô xanh, sạch, văn minh và đáng sống.