Khắc phục điểm nghẽn, hoàn thành các chỉ tiêu vào cuối năm 2026

Đồng chí Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Hiện xã chưa có mô hình kinh tế nổi bật để nhân rộng. Dù đã nỗ lực trong 9 tháng đầu năm nhưng một số chỉ tiêu vẫn đạt thấp, thậm chí có nguy cơ không hoàn thành trong năm 2026. Vì vậy, Đảng ủy xã cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể để khắc phục những chỉ tiêu còn thấp. Trong đó, cần xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng các nguồn vốn chuyển tiếp, vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Lãnh đạo thành phố yêu cầu xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác xây dựng Đảng; chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; rà soát, đánh giá hệ thống giao thông để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, xây dựng phù hợp; mở rộng, phát triển cụm công nghiệp nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, xã cần nghiên cứu, lựa chọn các mô hình phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, như du lịch sinh thái, phát triển cây dược liệu, chăn nuôi và sản phẩm OCOP, trên cơ sở khai thác lợi thế về khí hậu, đất đai và hạ tầng giao thông.

Xã Phước Trà cần chủ động vận động người dân, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất; tăng cường làm việc với các doanh nghiệp, đối tác lớn để hình thành vùng nguyên liệu. Song song với đó, cần đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, không để bị động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.