Khắc phục cát tràn, sạt lở các tuyến đường vào Mũi Né sau mưa lớn

Mưa lớn làm sạt lở, hư hỏng khoảng 1/2 mặt đường và kéo dài khoảng 30m của tuyến đường 1.5 (khu phố 12, phường Phú Thủy) dẫn vào các khu du lịch. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Sáng 8/10, lực lượng chức năng đã khắc phục tạm thời cát tràn gây ách tắc giao thông các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch Mũi Né (Lâm Đồng). Phương tiện có thể lưu thông chậm qua các khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó vào tối 7/10 đến rạng sáng 8/10, mưa lớn xảy ra trên địa bàn khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng. Tại khu vực các tuyến đường Nguyễn Thông đường dẫn ra Mũi Né thuộc phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), nước kèm theo cát đỏ tràn xuống mặt đường với chiều dài khoảng 100m gây ách tắc giao thông.

Tại tuyến đường 1.5 tại khu phố 12, phường Phú Thủy (đây là tuyến đường dẫn từ đường Nguyễn Thông vào các resort ven biển), mưa lớn làm sạt lở, hư hỏng khoảng 1/2 mặt đường và kéo dài khoảng 30m. Tại vị trí sạt lở, phần mái taluy bị đổ sập, phần sạt lở ăn sâu vào 1/2 mặt đường và tạo hàm ếch rất nguy hiểm.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng huy động nhân lực, phương tiện máy móc san gạt phần cát lấp trên các tuyến đường để phương tiện có thể lưu thông tạm thời.

Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại các điểm nước tràn qua đường chảy xiết để hỗ trợ người dân, phòng ngừa tình huống nguy hiểm xảy ra.

Tại tuyến đường 1.5, lực lượng chức năng tổ chức chăng dây cảnh báo; đồng thời hướng dẫn các xe ôtô di chuyển sang các tuyến đường khác bảo đảm an toàn hơn.

Ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư phường Phú Thủy cho biết, liên tiếp trong những ngày qua mưa lớn làm cát tràn gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, và gây hư hỏng cục bộ một số tuyến đường dẫn vào các khu du lịch của phường.

Tại tuyến đường 1.5, các đơn vị công trình đang khắc phục hư hỏng thì cơn mưa lớn vào tối 7/10 đến rạng sáng 8/10 lại tiếp tục làm hư hại.

Sau khi có cát tràn các lực lượng của phường ứng trực kịp thời, cảnh báo người dân và phân luồng giao thông. Các đơn vị đang khảo sát để có phương án xử lý triệt để tình trạng này.

Đến sáng 8/10, các lực lượng chức năng đang phối hợp để khắc phục sự cố tại các tuyến đường./.