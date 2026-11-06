Khắc phục các tồn tại trong chống khai thác IUU

Ngư dân tỉnh Khánh Hòa đưa cá ngừ đại dương lên cảng Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang). Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Phóng viên TTXVN đã có mặt tại khu vực cảng Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang) để ghi nhận thực tế hoạt động. Đây là cảng cá lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ với hàng trăm tàu thuyền ra vào tấp nập mỗi ngày. Chính vì vậy công tác tuyên truyền phòng chống IUU được các lực lượng gồm: Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Ban quản lý cảng cá tiến hành liên tục.

Tại khu vực cảng cá Hòn Rớ, hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) được đặt tại vị trí thuận lợi để ngư dân tra cứu thông tin. Hệ thống này được trang bị các máy tính bảng lắp tại các văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá để kiểm soát tàu cá từ khi xuất bến đến khi cập bến trên hệ thống. Qua đó, đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp trong xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác xuất khẩu… Ngư dân cũng chủ động thực hiện ghi nhật ký khai thác thủy sản điện tử trong mỗi chuyến biển.

Là chủ của 2 tàu cá khai thác xa bờ, ngư dân Dương Tèo, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc việc ghi nhật ký khai thác. Để đảm bảo thông tin chuẩn xác, các tàu cá của gia đình ông đồng thời vừa ghi nhật ký bằng thiết bị điện tử vừa ghi thủ công bằng sổ tay. Nhiều tháng qua công việc khai thác thủy sản và ứng dụng các thiết bị điện tử như VMS, eCDT trên tàu cá đều thuận lợi hết.

Trong thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đầu tư hệ thống giám sát tàu cá (trạm bờ) với hệ thống màn hình cỡ lớn, bố trí cán bộ trực ban theo dõi 24/24h để giám sát hoạt động tàu cá trong quá trình khai thác trên biển. Nhờ vậy, kịp thời thông báo với tàu cá bị mất tín hiệu giám sát hành trình tàu cá (VMS), cảnh báo với các tàu cá hoạt động gần đường ranh giới được phép khai thác trên biển và công tác tìm kiếm, cứu nạn, cảnh báo thiên tai…Tỉnh kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, tham gia khai thác.

Thượng úy Chu Đình Tài, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với văn phòng đại diện cảng cá Hòn Rớ tiến hành công tác tuyên truyền kiểm tra, kiểm soát; kiểm tra về người và phương tiện. Đối với phương tiện trên 15m kiểm tra tất cả các yếu tố, đặc biệt về giám sát hành trình phải có thì mới cho xuất bến.

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì tổ chức các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra toàn diện công tác chống khai thác IUU tại tỉnh Khánh Hòa.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, đến ngư dân tại cảng Hòn Rớ ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Kết quả xếp hạng chấm điểm IUU tháng 9 (IUU index) của tỉnh Khánh Hòa xếp 4/22 tỉnh, thành phố (đạt 97,7 điểm). Hiện nay, tàu cá thuộc diện theo dõi, giám sát trọng điểm: có 460 (9,1%) tàu cá xóa đăng ký cần kiểm soát, xác định tình trạng tàu cá; 182 (3,6%) tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, 429 (8,5%) tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, cần kiểm soát thực chất vị trí neo đậu từng tàu cá…

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị quản lý cảng cá chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ việc xác nhận trên eCDT đối với tàu cá đã có phiếu giám sát sản lượng bốc dỡ. Tình trạng hoạt động của tàu chưa có thông tin cập cảng trên eCDT, nhất là tàu từ 15m trở lên được xác minh, đối chiếu dữ liệu xuất, nhập bến của Biên phòng, VMS, VNFishbase, nhật ký khai thác và hồ sơ sản lượng. Hồ sơ truy xuất nguồn gốc, cấp SC, CC được rà soát đúng các quy định. Nếu phát hiện sai lệch phải kiểm tra, xử lý và cập nhật thống nhất, không xác nhận nguồn gốc khi chưa đủ căn cứ.

Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển và địa phương có tàu cá trực tiếp rà soát từng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu nguy cơ cao, tàu xóa đăng ký; xác định và kiểm chứng vị trí neo đậu, tình trạng thực tế, cá nhân quản lý, cập nhật hình ảnh, dữ liệu và báo cáo đầy đủ.