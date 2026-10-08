Khắc phục bất cập, xây dựng QL6 thành tuyến kiểu mẫu về ATGT

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, năm 2026, Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) đã đầu tư 195 tỷ đồng thực hiện các dự án bảo đảm an toàn giao thông trên QL6. Năm 2027, khu sẽ tiếp tục đầu tư gần 367 tỷ đồng cho việc đảm bảo an toàn giao thông như đầu tư hệ thống cảnh báo AI, hệ thống điện tử báo hiệu các phương tiện đi ngược chiều, cải tạo các vị trí đường cong cua, khuất tầm nhìn, xây dựng hệ thống chiếu sáng, hạn chế nguy cơ tai nạn do sương mù; nhất là các đoạn dốc khu vực rừng già, đèo Thung Khe, Pha Đin.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài kiểm tra vị trí cải tạo, bảo đảm ATGT trên QL6, đoạn qua phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Thành Văn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La cho rằng: Thời gian qua, tỉnh đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam 35 vị trí mất an toàn giao thông trên QL6 và đã được triển khai 20 vị trí, hiện còn 15 vị trí mong được triển khai trong năm 2027.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Sơn La đề nghị cần có thêm giải pháp thi công phù hợp như cầu cạn, cải tạo phía ta luy âm thay vì thi công, bạt mái ta luy dương để hạn chế nguy cơ sạt lở do biến động địa chất.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La, đặc thù thời tiết Sơn La nói chung và Mộc Châu nói riêng có sương mù, cần lắp đặt hệ thống đinh phản quang dưới mặt đường và hệ thống đèn tăng cường an toàn.

Kết luận buổi kiểm tra, ông Hoài cho rằng: QL6 là tuyến độc đạo, một bên là núi cao, bên còn lại là vực sâu; cong cua, đèo dốc rất nguy hiểm. Cục Đường bộ Việt Nam mong muốn xây dựng tuyến QL6 thành tuyến kiểu mẫu về an toàn giao thông trong thời gian tới.

Ông Hoài lưu ý các đơn vị thi công trên tuyến cần phối hợp tốt hơn với lực lượng CSGT Sơn La tăng cường công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trong những khung giờ cao điểm. Các nhà thầu, đơn vị thi công cần tăng cường công tác an toàn giao thông, cảnh báo cho người và phương tiện lưu thông, đèn cảnh báo ban đêm, hệ thống biển báo theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, tập kết máy móc thi công đúng vị trí quy định.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án bảo đảm an toàn giao thông trên QL6, đoạn qua phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam thông tin: Những năm qua, Cục đường bộ Việt Nam đã triển khai nhiều công trình, dự án bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Hoà Bình và nay tiếp tục triển khai tại địa bàn tỉnh Sơn La. Trong khi chờ tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La triển khai, đưa vào khai thác thì QL6 qua Sơn La cần tăng cường bảo đảm an toàn giao thông.

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam đã tiếp thu, xử lý 185 ý kiến vướng mắc hạ tầng trên địa bàn; cùng địa phương phối hợp rà soát, xử lý các bất cập liên quan.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoài cũng lưu ý, đây là tuyến đường độc đạo, nhu cầu lưu thông lớn, thời gian qua chủ đầu tư và các nhà thầu đã nỗ lực trong điều kiện vừa thi công, vừa khai thác. Tuy nhiên, cần quan tâm, thực hiện nghiêm túc quy định liên quan, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị: "Thời gian tới, Cục CSGT, UBND tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Sơn La vào cuộc hỗ trợ, bảo đảm tiến độ GPMB thực hiện các dự án. Chủ đầu tư và các nhà thầu tích cực phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan".

Sở Xây dựng Sơn La hỗ trợ Khu Quản lý đường bộ 1 đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện sương mù tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT trong thời gian sớm nhất.

"Việc cải tạo QL 6 là cấp bách, phải làm ngay, đề nghị Công an tỉnh Sơn La tiếp tục khảo sát để đưa các điểm có nguy cơ mất ATGT vào giải quyết dứt điểm, bảo đảm ATGT, giúp người dân lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội địa phương", ông Hoài nói.

Anh Đức