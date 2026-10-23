Khắc phục bất cập phát sinh trong sắp xếp mạng lưới trường mầm non

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Thanh Hóa trong duy trì tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp ở mức cao, từng bước chuẩn hóa đội ngũ và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non trong điều kiện địa bàn rộng, có nhiều xã miền núi, biên giới.

Theo kết quả kiểm tra, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân tại Thanh Hóa là 3,2%, tỷ lệ thấp còi là 3,5%, trong khi tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì ở mức 2,2%. Đây là những chỉ số cần được quan tâm trong quá trình tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Các cơ sở giáo dục cần nâng cao chất lượng bữa ăn, theo dõi sát sự phát triển thể chất và phối hợp với gia đình trong chăm sóc sức khỏe của trẻ.

Đối với mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, Thứ trưởng yêu cầu Thanh Hóa kiên định lộ trình đạt chuẩn cấp tỉnh vào năm 2029 như đã đăng ký. Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục đánh giá các trường có quy mô lớn, nhiều điểm trường ở xa nhau; hoàn thiện phương án quản lý, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các cấp. Việc sắp xếp phải gắn với điều kiện thực tế, không để ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và sự an toàn của trẻ. Các địa phương cần ưu tiên sửa chữa những điểm trường xuống cấp, bảo đảm phòng học, nước sạch, công trình vệ sinh và bếp ăn; đồng thời sử dụng hiệu quả số biên chế được giao, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ.

Thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành y tế và chính quyền địa phương trong kiểm soát an toàn thực phẩm, cải thiện dinh dưỡng học đường, rà soát đối tượng thụ hưởng và giải quyết kịp thời các chính sách còn tồn đọng. Việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non cần bảo đảm thực chất, chú trọng hỗ trợ tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, phát hiện sớm trẻ có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt và chuẩn bị tốt các điều kiện để trẻ bước vào lớp 1. Cùng với đó, cần tiếp tục giảm hồ sơ, báo cáo và những cuộc thi không cần thiết, tạo điều kiện để giáo viên tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn.

Một nội dung được Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh là đổi mới phương thức quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, chuyển từ tư duy giám sát hành chính sang quản trị nhà trường. Cán bộ quản lý cần phân công công việc rõ ràng, quan tâm đến đời sống, điều kiện làm việc của giáo viên và tăng cường phối hợp với cha mẹ trẻ trong quá trình chăm sóc, giáo dục.

Liên quan đến vụ việc bạo lực đối với trẻ xảy ra tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Thứ trưởng yêu cầu các nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, tuyệt đối không để tái diễn những vụ việc tương tự. Hiệu trưởng phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kiểm soát cảm xúc và xử lý tình huống sư phạm.

Các cơ sở giáo dục cần duy trì kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh từ phụ huynh, kịp thời phát hiện nguy cơ và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực đối với trẻ. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa hoàn thiện kế hoạch khắc phục những tồn tại được chỉ ra sau kiểm tra, xác định cụ thể đơn vị phụ trách, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt đối với từng nhiệm vụ. Đồng thời, Sở cần chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước cải thiện chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục mầm non an toàn, thân thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những chuyển biến tích cực của giáo dục mầm non Thanh Hóa trong huy động trẻ ra lớp, chuẩn hóa đội ngũ, duy trì chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và triển khai nhiệm vụ sau sắp xếp. Tuy nhiên, tại một số địa bàn, nhất là khu vực miền núi, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất xuống cấp, còn phòng học tạm, bán kiên cố và tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và mục tiêu phổ cập. Việc sắp xếp mạng lưới trường học cũng phát sinh những bất cập.

Tại xã Kim Tân, có trường hợp 7 trường sáp nhập thành một, gây áp lực cho công tác quản lý, điều hành. Tại xã Điền Lư, một điểm trường biệt lập bị ngăn cách bởi sông chưa có cầu, hiện có 4 học sinh theo học. Đoàn kiểm tra đề nghị địa phương đánh giá kỹ điều kiện địa hình, quy mô học sinh và khả năng tổ chức dạy học để lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền học tập của trẻ.

Các cơ sở giáo dục cần rà soát, kiểm kê cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu; xác định hạng mục thiếu, hư hỏng, xuống cấp để ưu tiên đầu tư. Việc làm đồ dùng, đồ chơi phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, tránh hình thức, giảm áp lực về thời gian, kinh phí cho giáo viên; đồng thời cắt giảm các hội thi, cuộc thi thiếu thiết thực. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các trường phối hợp với gia đình, ngành y tế và chính quyền địa phương phát hiện sớm trẻ có dấu hiệu khuyết tật, tăng động hoặc hạn chế ngôn ngữ, xác định nhu cầu và triển khai biện pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm điều kiện chăm sóc, giáo dục đối với từng trẻ.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, tỉnh đang triển khai lộ trình giải quyết tình trạng thiếu giáo viên kéo dài trong nhiều năm. Địa phương đã tuyển dụng hơn 1.600 biên chế, điều chuyển hơn 1.000 cán bộ quản lý sau sắp xếp sang giảng dạy và dự kiến tuyển thêm khoảng 1.000 biên chế trong năm tới. Tỉnh cũng cho phép hợp đồng giáo viên, nhân viên để đáp ứng nhu cầu trước mắt; đồng thời tiếp tục đề xuất bổ sung nhân lực.

Thanh Hóa đặt mục tiêu hoàn thành kiên cố hóa phòng học vào năm 2030. Từ nay đến năm 2030, tỉnh dự kiến dành gần 100 tỷ đồng đầu tư thiết bị dạy học; đồng thời bố trí hơn 1.800 tỷ đồng để sửa chữa, xây mới trường, lớp. Các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó có Nghị quyết 66 với nguồn kinh phí hơn 95 tỷ đồng dành cho thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện dạy học và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 769/QĐ-BGDĐT, từ ngày 22/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã Điền Lư, Kim Tân, phường Đông Tiến, phường Quảng Phú của tỉnh Thanh Hóa.