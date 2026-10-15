Khắc họa hành trình sa ngã và thức tỉnh của con người qua bộ ảnh Halloween trường Báo 'Hamartia'

Năm nay, sự kiện Halloween khai thác chiều sâu cảm xúc con người thông qua chủ đề “Delirium” (Tạm dịch: Trạng thái mê sảng). Hình ảnh thiên nga giữa mặt hồ u tối được sử dụng để thể hiện những giằng co và tổn thương trong nội tâm. Từ đó, chương trình gửi gắm thông điệp về việc chấp nhận đổi thay và buông bỏ những ám ảnh của quá khứ.

Chủ đề “Delirium”dẫn dắt khán giả vào hành trình đối diện với những tổn thương sâu sắc khi những ký ức đẹp chuyển hoá thành những chấp niệm u tối.

Tiếp nối tinh thần đó, Ban Tổ chức xây dựng bộ ảnh dựa trên khái niệm “Hamartia” (Tạm dịch: Lỗi lầm bi kịch) trong thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện khai thác về những sai lầm bắt nguồn từ chính khát vọng của con người. Nhân vật Asterion được lấy cảm hứng từ hai nhân vật thần thoại Icarus (Kẻ ngã xuống từ mặt trời) và Lucifer (Thiên thần sa ngã). Sự kết hợp này cho thấy hình ảnh một Asterion vì mải đuổi theo những mục tiêu ngoài tầm với mà vô tình đánh mất chính mình.

Bộ ảnh khắc họa hành trình cảm xúc của nhân vật qua sáu trạng thái: Khát vọng chinh phục, đố kỵ, giằng xé, tuyệt vọng, chấp nhận và thức tỉnh. Mỗi trạng thái mang một ý nghĩa riêng, được thể hiện qua hình ảnh đôi cánh trắng - bầu trời và bóng tối - ngọn lửa.

Nhân vật Asterion đứng giữa ranh giới của khát vọng và sự sa ngã.

Mở đầu cho chuỗi hình ảnh là khung cảnh thiên đường trong trẻo, nơi Asterion hiện diện cùng đôi cánh thuần khiết. Sắc tím và xanh lá thể hiện tâm hồn nguyên bản, thuần khiết và hoàn toàn chưa vướng bận những giằng xé nội tâm.

Asterion xuất hiện là một thiên thần kiêu hãnh sở hữu đôi cánh trắng thuần khiết và luôn khao khát chạm tới các vì sao.

Tuy nhiên, những lời thì thầm cám dỗ dần làm trỗi dậy lòng đố kỵ, kéo nhân vật rời xa thiên đường. Sự giằng co giữa lý trí và lòng đồ kỵ cho thấy khát vọng có thể trở thành chấp niệm khi con người không ngừng so sánh bản thân với những điều mình chưa có.

Những lời thì thầm cám dỗ bắt đầu len lỏi, khơi gợi lòng đố kỵ và khiến ranh giới giữa khát khao cùng tham vọng trở nên mong manh.

Sự đối lập giữa Asterion luôn hướng về bầu trời sao và hình ảnh sa ngã của chính mình cho thấy khoảng cách giữa khát vọng ban đầu và thực tại. Hai hình tượng cùng xuất hiện như lời báo trước cho cái giá mà nhân vật phải trả khi để tham vọng chi phối lựa chọn.

Hình bóng Asterion sau sa ngã đối lập với nhân vật vẫn hướng về ánh sáng, thể hiện sự giằng xé giữa khát vọng và thực tại.

Việc cố níu giữ ánh sáng xa vời đã kéo Asterion chìm sâu vào bóng tối địa ngục. Biến chuyển cảm xúc phức tạp của nhân vật được thể hiện qua sự chuyển màu đầy tương phản, từ sắc đỏ sang gam màu đen u uất. Vấp ngã ấy là minh chứng cho thấy mọi chấp niệm sai lầm đều dẫn đến những tổn thương sâu sắc.

Asterion cố gắng vươn tay tới ánh sáng xa vời nhưng thất bại và rơi xuống bóng tối.

Bị trói buộc bởi những sợi dây thừng nơi địa ngục, nhân vật dần chấp nhận thực tại. Hình ảnh đôi cánh bị siết chặt tượng trưng cho sự giam cầm và hệ quả từ những lựa chọn trước đó. Khi dừng chống cự, Asterion bắt đầu chấp nhận rằng mình không thể trở về như ban đầu. Điều này cho thấy chỉ khi dũng cảm buông bỏ ảo tưởng và nhìn nhận những vết xước của bản thân, con người mới có thể bắt đầu hành trình tự chữa lành.

Những sợi dây thừng trói chặt đôi cánh Asterion, thể hiện sự giam cầm và khoảnh khắc nhân vật chấp nhận thực tại.

Tại bức ảnh cuối mang tên “Ardor” (Tạm dịch: Sự nhiệt thành), một ngọn lửa bất ngờ bùng lên trên đôi tay nhân vật, đại diện cho sự thức tỉnh và nguồn sáng tự chữa lành từ bên trong. Khác với ánh sáng của những vì sao từng theo đuổi, ngọn lửa lần này xuất phát từ chính Asterion, tượng trưng cho khả năng tìm lại giá trị bản thân. Ánh sáng ấy không chỉ soi sáng tâm hồn chủ thể mà còn những người xung quanh.

Ngọn lửa bùng lên trên đôi tay nhân vật, đại diện cho sự thức tỉnh và nguồn sáng tự cứu rỗi bản thân.

Bộ ảnh khép lại hành trình của Asterion từ một kẻ cố níu giữ những vì sao đến người biết buông bỏ chấp niệm và đối diện với khuyết điểm bản thân. Qua đó, Ban Tổ chức gửi gắm thông điệp rằng sai lầm có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự trưởng thành. Đôi khi, thay vì cố chạm tới những điều ngoài tầm với, con người cần học cách chấp nhận mất mát và tự thắp lên ánh sáng của riêng mình.

Sức hút từ bộ ảnh “Hamartia” tiếp tục làm nóng không khí trước thềm Đêm đại nhạc hội chính thức. Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 30/10 tại Hội trường lớn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật bùng nổ cho giới trẻ.