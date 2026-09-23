Khắc ghi lời Bác - Xây dựng Lào Cai xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc

Kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Lào Cai (23 - 25/9/1958) là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thành kính tưởng nhớ, ôn lại tình cảm sâu nặng và những lời căn dặn của Người; đồng thời nhìn lại chặng đường 68 năm nỗ lực xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương. Khắc ghi lời Bác, Lào Cai hôm nay đang tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.

Bác Hồ chụp ảnh cùng đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai trong chuyến thăm Lào Cai ngày 24/9/1958.

“Tình cảm sâu nặng và những lời căn dặn của Bác còn nguyên giá trị”

Cách đây 68 năm, từ ngày 23 đến 25/9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên thăm Lào Cai. Chuyến thăm là một sự kiện lịch sử đặc biệt, để lại dấu ấn không phai mờ trong tâm khảm các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Tình cảm của Bác dành cho Lào Cai đã được thể hiện từ những ngày đầu đất nước giành độc lập. Ngày 18/10/1945, trước những khó khăn của vùng biên viễn phía bắc, Người đã viết thư gửi “đồng bào yêu quý ở Lào Cai”, ân cần động viên, chia sẻ và gửi gắm niềm tin vào đồng bào các dân tộc. Mười ba năm sau, Người trực tiếp đến thăm Lào Cai, mang theo tình cảm gần gũi, sự quan tâm sâu sắc của vị lãnh tụ đối với một tỉnh miền núi, biên giới còn muôn vàn gian khó.

Trong chuyến thăm, Bác căn dặn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai thực hiện tốt 4 nhiệm vụ: đoàn kết chặt chẽ; tăng gia sản xuất; bảo đảm trật tự, trị an; giữ gìn thuần phong mỹ tục. Đặc biệt, với một địa phương có nhiều dân tộc cùng chung sống, Người căn dặn: “Tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt”; đồng thời mong muốn “đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh ta cố gắng thi đua làm cho tỉnh nhà ngày thêm phồn thịnh và sung sướng”.

Những lời căn dặn mộc mạc nhưng chứa đựng tư tưởng sâu sắc và tầm nhìn lâu dài. Đó vừa là lời dạy về xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, vừa là sự quan tâm đến văn hóa, con người và đời sống Nhân dân. Đó cũng chính là những trụ cột căn bản của phát triển bền vững mà Lào Cai đang tiếp tục theo đuổi hôm nay.

68 năm đã qua, bối cảnh lịch sử và điều kiện phát triển đã có nhiều đổi thay, nhưng những lời Bác căn dặn vẫn vẹn nguyên giá trị. Đoàn kết để tạo nên sức mạnh; lao động, sản xuất để nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững an ninh, trật tự để Nhân dân được sống bình yên; bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp để tạo nên sức mạnh tinh thần và bản sắc của quê hương.

Tất cả đang hội tụ trong khát vọng xây dựng Lào Cai “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

68 năm Lào Cai làm theo lời Bác

Khắc ghi lời Người, suốt 68 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đã đoàn kết, bền bỉ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vừa xây dựng, vừa chiến đấu và bảo vệ vững chắc quê hương nơi biên cương Tổ quốc.

Qua 40 năm đổi mới, từ một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, Lào Cai đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa, du lịch và dịch vụ từng bước trở thành những động lực quan trọng; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ; diện mạo đô thị và nông thôn đổi thay rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Lào Cai hôm nay.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Lào Cai và Yên Bái hợp nhất, mở ra một không gian phát triển mới với quy mô gần 1,8 triệu dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57,6%. Việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp lại các đơn vị hành chính không chỉ tạo nên một địa giới rộng lớn hơn, mà quan trọng hơn là mở ra cơ hội liên kết các vùng động lực, bổ sung lợi thế và hình thành những dư địa phát triển mới.

Trong bối cảnh mới, lời Bác dạy về “đoàn kết chặt chẽ” càng có ý nghĩa đặc biệt. Đó là đoàn kết giữa các dân tộc, các vùng miền; đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong Nhân dân; biến sự hợp nhất về địa giới hành chính thành sự thống nhất về ý chí, khát vọng và hành động.

Những kết quả bước đầu sau hợp nhất cho thấy sức bật của tỉnh mới. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 9,31%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,7%; thương mại - dịch vụ tăng 8,6%; giá trị hàng hóa qua cửa khẩu đạt hơn 1,755 tỷ USD; du lịch đón trên 7 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 26.934 tỷ đồng. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,68%...

Đằng sau những con số tăng trưởng là sự thay đổi trong đời sống Nhân dân, là những bản làng ngày càng khang trang, những tuyến giao thông kết nối vùng cao, vùng sâu, vùng biên; là cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe và tiếp cận dịch vụ công ngày càng tốt hơn. Toàn tỉnh có 598 trường đạt chuẩn quốc gia; các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới đang được triển khai, góp phần chăm lo tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 257 tỷ đồng, quy mô 28 lớp học, cùng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dạy học, ăn ở và sinh hoạt nội trú, phục vụ việc giảng dạy cho 920 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Dao, Tày, Giáy...

Đặc biệt, lời Bác căn dặn về “giữ gìn thuần phong mỹ tục” đã và đang được Lào Cai cụ thể hóa bằng việc bảo tồn, phát huy kho tàng văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc. Từ Xòe Thái, ruộng bậc thang Mù Cang Chải đến những lễ hội, dân ca, dân vũ, nghề thủ công, trang phục, kiến trúc và tri thức dân gian của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Nùng, Hà Nhì… đang được gìn giữ, trao truyền và từng bước trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và sinh kế bền vững.

Những thành tựu ấy chính là kết quả sinh động của quá trình nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Lào Cai kiên trì làm theo lời Bác.

Biến lời Bác dạy thành khát vọng và hành động

Kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai không chỉ là dịp trở về với một dấu mốc lịch sử thiêng liêng, tri ân tình cảm của Người, mà quan trọng hơn, còn là dịp để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân tự soi lại trách nhiệm của mình trước lời căn dặn của Bác. Học và làm theo Bác phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bằng kết quả có thể đo đếm trong thực tiễn.

Với mỗi cấp ủy, chính quyền, đó là năng lực biến chủ trương thành hành động, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực sự gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân.

Với cán bộ, đảng viên, đó là tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nêu gương; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Giá trị của việc học Bác phải được thể hiện trong từng sản phẩm công việc, tiến độ, chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Với mỗi người dân, làm theo lời Bác chính là đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau; cần cù lao động, sáng tạo, vươn lên làm giàu chính đáng; giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng gia đình, thôn, bản, khu dân cư văn minh, hạnh phúc; trân trọng và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Với thế hệ trẻ, đó là khát vọng học tập, lập thân, lập nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; hiểu và trân trọng lịch sử, tự hào về quê hương nhưng không bằng lòng với những gì đã có, dám ước mơ và dấn thân kiến tạo tương lai.

Học sinh vùng cao Lào Cai học tập trong những ngôi trường nội trú khang trang.

Để Lào Cai “ngày thêm phồn thịnh và sung sướng”

Sáu mươi tám năm đã trôi qua kể từ những ngày tháng 9 năm 1958 lịch sử. Dấu chân Bác đã trở thành ký ức thiêng liêng; tình cảm và những lời căn dặn của Người đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Lào Cai.

Hôm nay, đứng trước những vận hội mới, lời Bác năm xưa càng thôi thúc Lào Cai phải nỗ lực nhiều hơn. Một Lào Cai “phồn thịnh và sung sướng” như mong muốn của Người phải là một Lào Cai có nền kinh tế phát triển, môi trường trong lành, bản sắc văn hóa được gìn giữ, biên cương vững chắc, xã hội bình yên, Nhân dân đoàn kết và mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Lào Cai vì thế không chỉ để tri ân và tự hào, mà còn để tiếp tục biến lời Bác dạy thành hành động, biến tình cảm với Bác thành trách nhiệm, biến khát vọng thành những kết quả cụ thể trong cuộc sống.

Với sức mạnh của truyền thống đoàn kết, với tiềm năng của một không gian phát triển mới và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm chung sức, đồng lòng, tiếp tục viết tiếp hành trình làm theo lời Bác, xây dựng quê hương nơi biên cương Tổ quốc ngày càng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, hiện thực hóa mong muốn tha thiết của Người: “làm cho tỉnh nhà ngày thêm phồn thịnh và sung sướng”.